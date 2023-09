Mulheres dão voz a projecto de aﬁ rmação feminina

Numa conversa informal e motivadora, mulheres como Lurinela Mendes, Eva Rap Diva e Juddy da Conceição, partilham os seus sonhos, projectos e a sua forma de estar e de ver a vida. Dar voz a estas referências femininas é, para a organização da iniciativa, premente para o progresso, quer das actuais, quer das gerações vindouras.

E para o efeito foram escolhidas mulheres de diversas áreas, idades e gostos, que partilham um objectivo comum: marcar a afi rmação feminina no país. Em conversa com a empresária Lurinela Mendes, fi cou-se a saber que, na sua opinião, o potencial e o poder feminino, enquanto força trabalhadora do país, é crucial. E acrescenta que “Na nossa loja tem mulheres e homens, mas predominantemente mulheres, não porque fazemos uma distinção de género, mas porque sabemos da importância que nós, mulheres, temos na manutenção da economia do nosso país”, conta a empresária no vídeo que pode ser acompanhado no canal de Youtube do Kinda Home.

Já a artista e empresária Eva Rap Diva lembra como a sua carreira começou: “Comecei com pouco e com ele fui fazendo pequenos investimentos. E desta forma o meu percurso foi evoluindo, o meu público foi crescendo e a minha carreira começou a ganhar forma. Assim, aos poucos, tudo de forma gradual e sustentada nos rendimentos do trabalho que estava a desenvolver (…) A minha motivação passa por batalhar sempre, para poder conseguir fazer mais e melhor por aquilo que sou, e pretendo ser neste mundo!”, refere a artista no vídeo que está no mesmo canal de Youtube.

O certo é que falar em “Mulher Angolana”, é falar em resiliência, persistência e amor. É lembrar a luta da nossa Rainha N’Ginga e pensar em Mãe, Avó, Irmã, Tia ou Amiga. É saber viver fi rmemente e ter a capacidade de se reinventar a cada adversidade. É ser Mulher, no sentido mais puro da palavra.

E por tal, criar e fi rmar referências femininas para a sociedade é crucial para o futuro. Por tudo isto, neste “Março Mulher”, pretende-se dar voz, enfatizar e reforçar este caminho que o país está a percorrer, e, assim, fazer parte desta mudança de paradigma que marcará, para sempre, a história do nosso país. Nesta ordem à Mulher, a missão do Kinda Home e da YoungNetwork Angola, como promotores da iniciativa é mostrar que é possível tornar os sonhos em realidade