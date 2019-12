1º de Agosto recupera liderança com ‘hat-trick’ de Ary Papel

Depois de perderem, Sábado, o comando do Girabola Zap 2019/20 para o seu arqui-rival, Petro de Luanda, os militares venceram ontem, por 3-0, a Académica do Lobito e reassumiram a liderança, agora com 33 pontos

Por:Mário Silva

Numa partida com sentido único, o 1º de Agosto, tetra-campeão nacional, goleou ontem, por 3-0, a Académica do Lobito no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, em jogo de acerto de calendário da 13ª jornada do Girabola Zap. O embate não se realizou na data marcada inicialmente devido ao engajamento dos militares na fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Com esta vitória, a equipa das Forças Armadas Angolanas recupera o comando da prova, agora com 33 pontos.

Sendo assim, o seu arqui-rival, Petro de Luanda, que Sábado assumiu à condição a liderança, com dois pontos, desce para a segunda posição da tabela classificativa da maior prova do calendário da Federação Angolana de Futebol (FAF), com 31 Mesmo com a derrota frente aos militares, o representante da cidade portuária do Lobito mantém- se no terceiro posto com 25. Durante o embate de ontem, o 1º de Agosto assumiu logo nos minutos iniciais o favoritismo: aos cinco inaugurou o marcador por intermédio de Ary Papel.

Após sofrer o golo, os comandados de Águas da Silva reagiram para encontrar o tento da igualdade, mas tiveram poucos argumentos. No reatamento, os dois treina dores alteram a táctica das suas equipas. Ainda assim, os donos de casa não facilitaram a vida dos visitantes. Fruto do ímpacto ofensivo dos campeões nacionais, Ary Papel, numa tarde de inspiração, voltou a bater o guarda- redes Carlitos aos 65 e 74 minutos. Reagindo à vitória, o técnico- adjunto do “pri”, Ivo Traça, reconheceu que o adversário tem um conjunto organizado. Por sua vez, o timoneiro da Académica, Águas da Silva, felicitou os militares pela conquista dos três pontos.

Sagrada vence Cuando Cubango

O Sagrada Esperança da Lunda- Norte visitou e venceu, por uma bola sem resposta, o Cuando Cubango FC, em jogo de antecipação da 15ª e última jornada da primeira volta do Girabola Zap 2019/20.