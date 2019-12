China suspende tarifas adicionais sobre produtos norte-americanos

A china suspendeu o aumento das tarifas adicionais que planeava impor a partir de ontem sobre os produtos norte-americanos, depois de as duas maiores potências mundiais terem chegado a um acordo parcial na Sextafeira. No entanto, outras taxas já impostas aos produtos norte-americanos continuam em vigor, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças chinês. “A china espera, com base na igualdade e no respeito mútuo, trabalhar com os Estados unidos para resolver adequadamente as preocupações do outro e promover o desenvolvimento estável das relações económicas e comerciais”, é referido no comunicado.