Cinemax celebra 2 anos de tecnologia 4DX

Até hoje, em África só quatro países têm esta tecnologia, nomeadamente, África do Sul, Nigéria, Egipto e Angola. Através da combinação dos diferentes tipos de efeitos, esta tecnologia transmite aos espectadores a sensação de estarem dentro do filme Adjelson Coimbra A Rede de Cinemas Angolanos Cinemax acaba de celebrar o segundo aniversário da tecnologia 4DX no país, com a estreia do filme “Jumanji 2- O Nível Seguinte”, no Belas Shopping. Em África, só quatro países possuem essa tecnologia, nomeadamente, África do Sul, Nigéria, Egipto e

Por:Adjelson Coimbra

A Rede de Cinemas Angolanos Cinemax acaba de celebrar o segundo aniversário da tecnologia 4DX no país, com a estreia do filme “Jumanji 2- O Nível Seguinte”, no Belas Shopping. Em África, só quatro países possuem essa tecnologia, nomeadamente, África do Sul, Nigéria, Egipto e Angola, que durante os dois anos já recebeu mais de 100 mil pessoas. O director da rede Cinemax, Michel Ferreira, referiu na ocasião que a instituição possui seis cinemas, com 37 salas, e celebram agora dois anos desde que foi inaugurada a sala 4DX.

O responsável salientou que quando iniciaram o empreendimento o objectivo era de se tornar líderes, mas também tinham a intenção de dar aos seus clientes aquilo que é a melhor tecnologia disponível para o cinema. Considerou a 4DX o expoente máximo para aquilo que é uma sala de cinema, que difere das salas normais pelo facto de ter cerca de 15 efeitos especiais, que conjugados com o movimento e a vibração das cadeiras, faz com que o espectador sinta- se dentro do filme.

Michel Ferreira realçou que a indústria do cinema tem-se focado, nos últimos anos, no desenvolvimento de tecnologias imersivas e sensoriais que permitam um envolvimento do espectador no filme cada vez maior. “Temos feito nos últimos tempos coisas para que os clientes se sintam dentro de casa”, realçou o director. Recorde-se que a tecnologia sul – coreana garante ao público uma experiência que transcende a tradicional. Com os efeitos da sala 4DX são possíveis através do sistema electrónico efectuar movimentos das cadeiras, que simulam sensações de como voar, cair, acelerar ou travar. A estes adicionam-se os sistemas de recriação ambiental na sala, que por sua vez imitam a sensação de vento, da chuva, do nevoeiro, de aromas, entre outros.

Estreia do filme

Em “Jumanji 2- O Nível Seguinte”, o filme de estreia, depois da primeira parte, a saga continua com a segunda, em que quatro adolescentes reencontraram o videogame cuja acção se passa numa floresta tropical. Empolgados com o jogo, escolhem os seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que eles sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-os nos personagens da aventura.