Endiama solidariza-se com população de Caxita e Muandondji na Lunda-Sul

A Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama EP), solidarizou-se ontem, Domingo, com a população dos bairros caxita e Muandondji, município de Saurimo (Lunda-Sul), através da entrega de bens alimentares de primeira necessidade, roupa usada e brinquedos para crianças, no quadro do Natal Solidário

As populações que residem nos bairros circunvizinhos da sociedade mineira de Catoca, receberam igualmente carteiras escolares, inputs agrícolas, enxadas, catanas, machados, motorizadas, material gastável, entre outros materiais, bem como uma moagem com capacidade de moer duzentos quilogramas de milho e bombó. Na ocasião, o administrador Executivo da Endiama, Joaquim Luís, disse que o gesto enquadra- se nas responsabilidades sociais da empresa em ajudar as comunidades que vivem próximo das zonas diamantíferas, de modo a minimizar a carência alimentar que as mesmas enfrentam, para que festejem da melhor forma a quadra festiva.

“Acções deste tipo contribuem para o desenvolvimento do bem-estar social das populações, em especial as crianças”, ressaltou. Por seu turno, o soba da comunidade de Caxita e Muandondji, José Fernando, agradeceu o gesto da empresa mineira, destacando que, deste modo, ela mostra estar atenta às necessidades das populações que tanto precisam de apoios. O regedor apelou a outras empresas públicas/privadas e empresários, no sentido de se unirem e procederem do mesmo modo, apoiando as populações e crianças das diferentes localidades da província a colmatar algumas necessidades que vivem. Testemunharam o acto, a administradora para o sector Técnico e Infra-estrutura, Francisca Manganda, técnicos da Endiama, funcionários da Sociedade Mineira de Catoca, entidades religiosas, entre outros convidados. Bairros Caxita contam com dois mil e cinco habitantes, enquanto que Muandondji com mil e 500 cidadãos, que se dedicam a prática da agricultura.