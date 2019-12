Grupo empresarial abre hoje a sétima loja da rede de supermercados Fresmart

A sétima loja da rede de supermercado Fresmart, pertencente ao grupo empresarial Newaco, será inaugurada hoje, no bairro da Fubu, em Talatona, e vai criar mais de 200 postos de trabalho

Por:Brenda Sambo

O estabelecimento comercial, erguido numa área de oito mil metros quadrados, é inaugurado hoje, numa cerimónia a ser presidida por um responsável do Ministério do Comércio. Numa primeira fase, a loja vai criar mais de 200 postos de trabalho, tal como adiantou a OPAÍS o porta-voz do grupo, Hugo Pina. A loja colocará à disposição dos clientes uma gama de produtos de congelados e refrigerados de carne bovina, suína, aves, carnes, miudezas, frutos do mar e também legumes provenientes da América do Norte, União Européia, Austrália, Ásia e Nova Zelândia.

“Os clientes vão poder encontrar no supermercado produtos de qualidade e o melhor serviço a preços competitivos, com uma equipa jovem totalmente experiente” O grupo, por ora com presença em Luanda, tenciona expandir a rede de supermercados para as demais províncias do país a partir do próximo ano. “Estamos apenas em Luanda, mas tencionamos a abertura da próxima loja no Dundo, na provincia da Lunda-Norte”, revelou O grupo Newaco é líder de mercado desobstruído no atacado de produtos alimentares congelados em Angola e está crescendo substancialmente a cada ano, especialmente após 2002. O grupo, especialista em importação de produtos congelados e refrigerados, conta distribui-los através das suas subsidiárias, grossistas, retalhistas e grandes mercados super, hipermercados, hotéis e restaurantes em toda a Angola.

Sobre o grupo

Newaco Grupo Lda, estabelecido em 1998, tem sido uma grande força na economia de Angola desde a data da sua criação, segundo a sua direcção. Apresenta-se como sendo líder no sector dos congelados como importador e distribuidor em Angola com grandes quotas de mercado para todos os seus produtos. Orgulha-se de ter ganhado a confiança dos consumidores através da consistência, qualidade, estabilidade, preço acessível e excelente serviço. Possui 30 centros de distribuição e armazenamento em toda a Angola.

A frota de distribuição inclui mais de 100 veículos e experiência de mais de 150 colaboradores com produtividade excelente através de adiantamento automatizado por sistema de controlo. Possui também uma filial de alimentos congelados com base na Europa, China, Dubai para aquisição, controlo de qualidade do produto para exportação. O grupo Newaco, segundo os seus responsáveis, é uma das empresas que mais rápido cresceram no sector de congelados em Angola e está a movimentar-se com confiança para o futuro, pronto para enfrentar os desafios de uma economia em modernização.