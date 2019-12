Concurso “Microfone Milionário” será realizado em Janeiro

Microfone Milionário é um concurso online que possibilita aos fãs visualizarem videoclips, ouvirem áudios e votarem nos músicos de sua preferência e, no fi nal de cada edição, o músico e os fãs vencedores habilitamse a ganhar milhões de Kwanzas, segundo o mentor do projecto

Por:Adjelson Coimbra

Passados os alaridos, o mentor do projecto, Luís Cuditola, da Empresa Luandei Comércio e Serviços” garantiu, em Luanda, que o concurso “Microfone Milionário”, vai ao ar a partir do mês de Janeiro do próximo ano. Luís Cuditola, que falava durante o lançamento do curso, avançou que a sua equipa envolvida no processo encontra-se, neste momento, à espera das recargas dos votos, para poder prosseguir. O grande foco, neste momento, segundo Luís Cuditola, é a divulgação da plataforma, para que os músicos adiram ao concurso. O projecto tem como objectivo a criação de um mercado que dê rendimentos aos músicos, que muitas vezes não são bem remunerados. “Criámos esse programa onde os músicos submetem os seus produtos ao escrutínio popular, em função do interesse de cada cantor. Os fãs votam na sua música de eleição”, realçou.

Salientou, igualmente, que no escrutínio, para encontrar o vencedor, não haverá qualquer intervenção humana, será de forma automática. A partir do momento que se encerrar o concurso, o computador divulgará o elemento mais votado e, posteriormente, atribuir- lhe-á os votos. O concurso estará acessível no site www.vetrine-mm.com, onde os usuários poderão receber mais informações técnicas sobre o cadastramento.

Fonte de rendimento

Luís Cuditola, explicou que cada voto equivale a 250 Kzs, o que signifi ca dizer que se um músico vencer com 5000 votos, poderá obter cerca de 1 milhão e 250 mil Kwanzas.

Segurança informática

Para aceder à referida plataforma, quer o artista quer o fã, necessitam de fazer o cadastro para poderem gerenciar as suas contas. Nesta óptica, o fã deverá saber como distribuir os votos nos seus artistas de preferência, e uma das principais preocupações para quem está hoje ligado à Internet, segundo Emerson Henrique, responsável pelo Sistema Informático, é a segurança. “A segurança começa logo na página de cadastro onde o usuário apenas necessita de preencher três campos como nome, número do telefone e a senha. Feito o cadastro, o usuário permanece na mesma página aparecendo na parte superior em letras pequenas a confi rmação do cadastro”, disse. Já os usuários menos atentos a esta particularidade voltam a cadastrar- se, achando que o primeiro cadastro não se concluiu, e isto por conta de a página de cadastro permanecer após o cadastro feito.