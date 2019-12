Grupo empresarial investe mais de uSD 7 milhões em nova loja Fresmart

Depois da abertura da sétima loja do grupo orçada em uSD 7 milhões, o grupo empresarial Newaco tenciona investir em mais três lojas da rede Fresmart nas províncias de Malange, Cabinda e Lunda-Norte até Março do próximo ano

Por:Brenda Sambo

Localizado na zona da Fubu , numa área de 3.500 metros quadrados , o supermercado da rede Fresmart foi inaugurado ontem pelo administrador do município de Talatona, Ermelindo da Silva Gonçalves Pereira. Para apetrechamenro e acabamento da sétima loja foi investido um total de USD 7 milhões que foram utilizados para o apetrechamento, segundo o PCA do grupo em Angola, Lalani Prayesh. A nova loja empregará um total de 94 funcionários em postos de trabalho directos, perfazendo um total de mais de 900 trabalhadores criados pela rede, em Luanda.

O responsável, que falou ontem na inauguração da sétima loja Fresmart, disse que além da importação de produtos congelados, a rede apostou também na comercialização de produtos nacionais como a batata rena, cenoura, arroz, o óleo alimentar. Está à disposição uma gama de produtos congelados e refrigerados de carne bovina, suína, aves, carnes, miudezas, frutos do mar e também legumes provenientes da América do Norte, União Européia, Austrália, Ásia e Nova Zelândia. Actualmente, com sete lojas a funcionar, em Luanda, o grupo Newcon tem a perspectiva de instalar mais três unidades comerciais da sua rede nas províncias de Malange, Cabinda e Lunda-Norte a partir do mês de Março do próximo ano.

Sobre o grupo

Newaco Grupo está no mercado nacional há 10 nos, tem sido uma grande força na economia de Angola desde a data da sua criação. O Grupo é um líder em congelados no atacado importador e distribuidor em Angola, com grandes quotas para todos os seus produtos. Orgulha- se de ter ganhado a confi ança dos consumidores através da consistência, qualidade, estabilidade, preço acessível e excelente serviço.