Muzongué da Tradição homenageia Bonga no Kilamba

Os músicos, Lulas da Paixão, José Massano Júnior, Jivago e a Banda Movimento abrilhantaram, Domingo, o Muzongué da Tradição, no Centro Recreativo Kilamba, em Luanda, para homenagear Barceló de Carvalho “Bonga” e sua banda Habituado a brilhar em grandes palcos no exterior e interior do país, desde a década de 1970, Bonga Kwenda regressou a Luanda para encantar o seu público. Nesta edição do Muzongue do Tradição, a organização foi obrigada a aumentar os lugares e os ingressos, para permitir que mais pessoas acompanhassem o músico a encerrar a temporada 2019 do Muzongué da Tradição.

A primeira actuação coube à Banda Movimento, seguindo-se José Massano Júnior, que encantou os presentes com o tema “Meninas de Hoje”, um dos grandes sucessos da sua carreira. Lulas da Paixão entrou em cena com “Nguami Maka”, “Vavo”, “Garan” e “António”, fazendo com que muitos convidados começassem a “invadir” a pista de dança. Já Jivago, acompanhado pela Banda Movimento, emocionou os presentes com os temas “Ramiro” e “Avó Tetê”. Bonga, o cantor esperado, que entrou em palco ao ritmo de um tema instrumental, fazendo todos presentes gritarem em pé e aproximar-se do palco com os seus telemóveis, para filmar o momento que marcou a celebração dos 18 anos do Centro Cultural e Recreativo Kilamba.

O artista aqueceu a dicanza, iniciando o seu show cantando “Kamacove” e “Homem do Saco”, para alegria do público. Com a sua dikanza na mão, Bonga procurava alternar a cadência melódica. Já com a plateia completamente envolvida, Bonga cantou “Kisselenguenha”, “Monami”, “Diacandumba”, “Caxexe”, “Mulemba Xangola”, “Frutas de Vontade”, deixando o local sem espaço suficiente para a dança do semba. Com mais de 40 anos de carreira e quase cinco centenas de músicas gravadas, o artista encerrou a temporada 2019 do Muzongué da Tradição com um repertório diversificado à base do semba, o seu ritmo de eleição.

À semelhança do encerramento do show do mês, Bonga falava sobre o semba e repetia trechos das suas músicas, convidando as mulheres vestidas de bessangana a recordar “toques” do antigamente. Para terminar o show, entre as várias propostas de sucesso, a escolha recaiu para “Jingonça”. Foi ao som desse semba que Bonga pôs fim a uma actuação de sete horas.

O homenageado

José Adelino Barceló de Carvalho,de seu nome completo, nasceu na província do Bengo, em Setembro de 1942. Já actuou nos melhores palcos de França, Portugal, Estados Unidos da América (EUA), Guiné-Bissau, Moçambique, Suíça, Canadá, entre outros. Bonga conquistou vários galardões nacionais e no estrangeiro, com destaque para o Prémio Nacional de Cultura e Artes, na categoria de Música, em 2010. O Muzongué da Tradição iniciou em Fevereiro de 2007, para a promoção, divulgação e valorização da música angolana produzida nos anos 60, 70 e 80.