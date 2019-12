Por: Suely Ls Gamarano

A unha é uma estrutura composta por queratina presente na ponta dos dedos da maioria dos vertebrados terrestres. É produzida por glândulas na sua base que secretam grossas camadas de queratina, que se mantêm aderidas à pele até à sua extremidade. As unhas assumem formas e funções diferentes nas várias espécies animais. Na forma de garras, servem para cavar ou agarrar um substrato ou um alimento. Na forma de cascos, actuam absorvendo o impacto dos membros durante corridas ou para absorver o peso do animal. Nos humanos e em muitos primatas, as unhas são reduzidas, arredondadas e quadradas, o que favorece a precisão na manipulação de objectos com a ponta dos dedos, além de facilitar a acção de segurar galhos ou objetos com as mãos e pés. No ser humano, as dos dedos das mãos crescem aproximadamente 4 vezes mais rápido que as dos dedos dos pés, sendo que as das mãos crescem, por mês, cerca de 3 milímetros. As unhas são feitas de uma proteína rígida chamada queratina e são uma forma modifi cada dos cabelos, são compostas por, margem livre é a parte da unha que se estende além do dedo. Não há terminações nervosas nessa região, logo não sentimos dor ao cortá-la,matriz ungueal ou raiz da unha – é a porção proximal da unha que cresce. Está embaixo da pele, eponíquio ou cutícula que é uma dobra de pele na porção proximal da unha, prega periungueal que é a dobra de pele nos lados da unha, hiponíquio que é um fi xação entre a pele do dedo e a porção distal da unha, lâmina ungueal que é a parte que nós pensamos quando dizemounha, a porção rígida e translúcida, composta de queratina, leito ungueal que é o tecido conjuntivo aderente que está fortemente aderido à lâmina ungueal. Possui uma grande quantidade de terminações nervosas, lúnula que é a parte branca convexa do leito da unha, Prega ungueal uma prega da pele dura sobreposta como de base de uma unha. A unha dividida em 3 partes: Corpo- Lâmina ungueal é parte visivel que se estende desde a raiz até ao bordo livre. Raiz- inserida na pele, sempre com tecido fi xado em crescimento que é chamado de matriz. Bordo livre- Secção fi nal da placa até a ponta dos pés. A unha é constituída por 3 camadas: Camada superfi cial- formada pela desvitalização das células ( células perdem seu núcleo e acumulam queratina) que promovem da matriz Camada intermédia- é mais grossa e tem a mesma origem que a superfi cial, mas com mais células vivas muito unidas entre si e com menor densidade fi bra queratinizadas Camada profunda- são apenas 2 camadas de células que provêm do leito epidérmico. “Doenças nas Unhas” Existem doenças que podem acometer as unhas: Traumatismo na base das unhas, são quando pontos esbranquiçados aparecem na ponta e são bem comuns. Unhas encravadas, são também relativamente comuns, as causas normalmente são por causa dos sapatos apertados, traumatismos e dedos grandes (hálux) do pé. São muito dolorosas, e é recomendável a procura de um dermatologista ou podólogo para evitar infecções.Hemorragias subungueais, são rupturas dos vasos sanguíneos nas unhas que podem causar linhas verticais ou manchas arroxeadas. Infecções por fungos(micoses) ou por bactérias, as causadas por fungos causam deformidades nas unhas, já a por bactérias causa vermelhidão e inchaço em volta delas. A “Unha negra” Refere-se a um coágulo de sangue debaixo da unha, é uma situação comum em corredores, especialmente depois de uma corrida mais longa (normalmente superior a 1 Hora de duração), causada essencialmente pela colisão constante entre o dedo do pé, contra a caixa dos sapatos, é claro que também pode ser causada por um traumatismo, como por exemplo depois de tropeçar ou deixar cair algum objeto pesado sobre a unha, de notar que tal como os calos e as bolhas, as unhas negras são praticamente inexistentes nas populações do terceiro mundo que não utilizam calçado, sendo por isso uma lesão atribuível ao calçado e à sua acomodação. Estatisticamente esta é a segunda causa de lesões mais frequente nos corredores de fundo, afectando maioritariamente os dois primeiros dedos. Tratase de uma hemorragia de sangue entre a unha e a derme, levando muitas vezes à perda total da unha, podendo converter-se numa situação verdadeiramente dolorosa e incapacitante. Para evitar essas doenças mantenha as unhas sempre limpas e secas para evitar procriação de bactérias e fungos. Não roa as unhas pois isso as umedece e favorece infecções, além de causar crescimento irregular . Não use objectos, como alicates, que não estejam esterilizados. Fica a Dica. Podologia é saúde para seus pés.