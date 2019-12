1º de Agosto em Cabinda para reforçar a liderança

O1º de Agosto, tetracampeão nacional, desloca-se hoje à província de Cabinda para defrontar o Sporting local, no Estádio do Tafe, em partida de acerto da décima quarta jornada da 42ª edição do Campeonato Nacional. A partida não se realizou na data inicialmente marcada devido ao envolvimento dos rubronegros na fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF.

O desafio é aguardado com expectativa pelos adeptos das duas formações a julgar pela qualidade de ambos os plantéis. Os militares, às ordens do bósnio Dragan Jovic, detêm o favoritismo, apesar de jogarem fora de portas. Aliás, no historial de embates entre ambas as agremiações, a equipa militar leva vantagem.

Em 27 jogos disputados na festa do futebol nacional, os rubronegros venceram por 17 ocasiões. Por seu lado, os Leões do Norte nunca conseguiram triunfar frente à equipa rubro-negra. Ainda assim, os donos da casa pretendem contrariar o favoritismo teórico dos militares. Para isso, terão que controlar as movimentações das principais referências do ataque do 1º de Agosto. Em declarações à imprensa, o treinador-adjunto do 1º de Agosto, Filipe Nzanza, admitiu que não será fácil pontuar em Cabinda.

Filipe Nzanza elogiou o plantel do Sporting, mas afirmou que a sua equipa dará o máximo de modo a conquistar os três pontos. “O Sporting tem uma boa equipa. Vai ser difícil, mas nós estamos preparados para somar mais uma vitória”, disse. De acordo com o departamento médico da equipa militar, o avançado Ary Papel e o lateral direito Isaac podem não ir a jogo por lesão. Ambos os jogadores contraíram lesões no desafio de acerto da 13ª jornada diante da Académica do Lobito, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda. Naquela partida, os rubronegros golearam por três bolas sem resposta. Na classificação, o 1º de Agoto comanda com 33 pontos, ao passo que os Leões de Cabinda figuram na nona posição com 17 pontos.