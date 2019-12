Banco KEVE com novo PCA

José Pedro de Morais Júnior é o novo Presidente do Conselho de Administração do Banco Keve, S.A.Foi eleito, ontem, dia 17, após a realização da Assembleia Geral do referido banco. José Pedro de Morais Júnior, substituiu Rui Eduardo Leão da Costa Campos, tendo este último renunciado ao cargo por motivos pessoais. Formado em Ciências Económicas pela Universidade de Sorbonne em Paris (França), José Pedro de Morais Júnior tem a experiência de sucesso no sector económico e financeiro, quer ao nível nacional quer internacional.

Até à data desempenhou funções de administrador e consultor financeiro de várias entidades, em assuntos macroeconómicos, bancários e de desenvolvimento de empresas a nível internacional. Nos últimos 20 anos exerceu, entre outros, os cargos de ministro do Planeamento e Coordenação Económica, administrador do Fundo Monetário Internacional, ministro das Finanças, Presidente do Conselho de Administração do Banco Fiduciário Internacional e governador do Banco Nacional de Angola.

A Assembleia Geral do Banco Keve S.A. aprovou também uma moção de louvor e reconhecimento ao Presidente do Conselho de Administração cessante, Rui Eduardo Leão da Costa Campos, pela dedicação e compromisso sempre colocados ao serviço do Banco Keve.