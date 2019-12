LUANDA SOB A LUPA DE JOÃO LOURENÇO

No âmbito da sua governação de proximidade, o Presidente da República, João Lourenço, inicia, a partir de hoje, uma visita de trabalho a vários locais da província de Luanda. A visita, com duração de dois dias, terá como ponto de partida a sede do Governo Provincial, onde João Lourenço vai presidir uma reunião com os membros do Governo provincial e com o Conselho de Auscultação das Comunidades.

Posteriormente, no período da tarde, o Presidente da República vai visitar algumas unidades e fábricas de iniciativa privada. Na sequência da sua visita, amanha, João Lourenço vai inaugurar o centro de hemodiálise do Hospital Geral de Luanda, a Centralidade Zango-5 e ainda fará uma visita ao projecto agrícola da Quiminha.

Localizado a cerca de 50 quilómetros a Leste de Luanda, o projecto foi lançado em

2012 pelo Estado angolano, que avançou com a infra-estruturação dos cinco mil hectares de cultivo.