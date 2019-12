Ministro da Defesa felicita Exército

Na mensagem de felicitações, Salviano Sequeira refere que a comemoração da efeméride acontece num momento em que as FAA encetam reformas profundas, principalmente no apetrechamento técnico e na capacitação do seu efectivo. No documento a que a Angop teve acesso, ontem, o ministro da Defesa considera fundamental que o Exército aperfeiçoe, cada vez mais, o nível de preparação técnica, combativa, educativa-patriótica e ética.

A nota sublinha a necessidade do Exército antecipar-se aos desafios e continuar firme na defesa da independência, paz e soberania nacional. Termina desejando “muita saúde” aos oficiais generais, superiores, capitães, subalternos, sargentos, praças, trabalhadores civis do Exercito, institucionalizado em 1991, fruto dos acordos de Bicesse (Portugal), assinados entre o Governo de Angola e a UNITA a 31 de Maio do mesmo ano. Integrado por forças terrestres, esse ramo das FAA é o que abarca o maior número de efectivo.