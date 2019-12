O craque angolano de 17 anos que está a gerar cobiça na Europa

Segundo adianta o diário desportivo A Bola, Zito Luvumbo continua a gerar a cobiça de grandes clubes europeus. Contudo o interesse no jovem angolano de 17 anos que alinha no 1º de Agosto, não se resume apenas ao mercado europeu. De acordo com a mesma publicação, o Flamengo, a pedido de Jorge Jesus, juntou-se à corrida pelo jogador, que já foi associado ao West Ham, Lille, Manchester City e RB Leipzig. No entanto os clubes portugueses também estão de olho em Luvumbo, nomeadamente o V. Guimarães, o Boavista e o Sporting. “Há uma grande agitação nesta fase, ouve-se falar em todos os clubes, o que sei é que temos muitas propostas em cima da mesa e o que posso garantir é que a escolha passará pelo melhor projeto desportivo”, referiu Edson Queiroz, empresário do médio