Projecto “Missão Kandengue” junta crianças na rede Xyami do Grupo Zahara

A acção insere-se no quadro do programa de responsabilidade social do grupo Zahara, ao abrigo do projecto “Missão Kandengue”, que hoje vai benefi ciar cerca de duas mil crianças de 11 centros apoiados pelo grupo. Assim, estas crianças estarão visitar a rede Cinemax nas cidades em que o Grupo Zahara dispõe de salas de cinema, designadamente, Luanda, Benguela, Lobito, Lubango e Huambo em que vão visualizar um fi lme bem como receberão lanches e brinquedos.

De acordo com uma nota de imprensa do grupo a que O PAÍS teve acesso, de 19 a 21 Dezembro, os colaboradores do grupo Zahara realizam a visita anual a cada um dos centros com a entrega de bens alimentares para a Ceia de Natal, equipamentos e electrodomésticos. Yola Semedo e Landrick, dois nomes da música nacional e moderna angolana, estarão igualmente presentes para abrilhantar os petizes, com o melhor dos seus reportórios, muito apreciado pelo público como também pela massa infanto-juvenil.

“Missão Kandengue” e mascote “Kamba”

Missão Kandengue é o programa de responsabilidade social do Grupo Zahara detentora das marcas Kero, NossoSuper, Xyami e Cinemax. Este projecto nasceu da vontade do grupo em querer ter um papel participativo e solidário em relação às comunidades onde está inserido e começou a ser desenvolvido em Julho de 2012, através do projecto Kero Kandengue, que apoia regularmente vários centros de acolhimento infantil por todo o país. São 11 os centros de acolhimento apoiados com um total de aproximadamente 2000 crianças, sendo que o valor estimado de doação do Grupo Zahara, em 2018, foi de 200 milhões de Kwanzas, em bens alimentares: produtos frescos e produtos de grande consumo.

Actualmente, e com o crescimento do grupo nas variadas áreas de negócio, o Grupo Zahara decidiu ampliar o seu projecto de responsabilidade social e lançou a Missão Kandengue, por forma a conseguir engrandecer este projecto e dar-lhe uma abrangência nacional. Mas uma das novidades deste programa é que a partir deste ano não serão apenas apoiados 11 centros de acolhimento, a Missão Kandengue surge de mãos dadas com a Campanha Nacional Nascer Livre Para Brilhar – uma iniciativa da Organização das Primeiras-Damas Africanas Contra o VIH/SIDA (OAFLA), cujo objectivo é a promoção da consciencialização e da priorização que se deve dar à problemática da SIDA.

Solidariedade

A forma de ajudar a Missão Kandengue é muito simples, basta comprar o Kamba por apenas 1.500 kzs, sendo que metade do valor (750 Akz) será doado aos centros de acolhimento infantil (375 Kzs) e a Campanha Nascer Livre Para Brilhar (375 Kzs). A Missão Kandengue está a desenvolver um conjunto de actividades no Xyami Shopping Nova Vida e Xyami Shopping Kilamba direccionadas a miúdos e graúdos.

Com a compra de um Kamba, o cliente dirige-se à estrutura que existe nos Shoppings acima mencionados, com o recibo da compra e habilitase a ganhar: bilhetes de cinema para o Festival de Cinema Infantil do Cinemax, pipocas e balões. Semanalmente acontecem também mini concertos com alguns artistas que apoiam a Missão Kandengue. As actuações iniciaram no dia 11 e 12 de Dezembro pela cantora Anna Joyce que animou o Xyami Shopping Kilamba e Xyami Shopping Nova Vida, respectivamente.

O Grupo Zahara

O Grupo Zahara é uma empresa privada, cuja estrutura accionista é 100% angolana. Na sua origem, o grupo teve como principal objectivo a criação e desenvolvimento de uma cadeia de retalho reconhecida, o KERO. Actualmente, o Grupo Zahara contempla várias unidades de negócios: Zahara Distribuição, Zahara Comércio, Zahara Imobiliária, Zahara Logística, Zahara Serviços, Zahara Indústria, Zahara SGPS e NRSA, que representam marcas como: KERO, Nosso Super, Xyami, Cinemax, Protech, Polida, Kuida, MUV, GesPro e Pangolé.