VII Edição do Modangola e Miss Ingombota dividem o mesmo palco

VII edição do Modangola e o concurso de eleição da Miss Ingombotas 2019, no distrito homónimo, no município de Luanda, serão realizados no mesmo palco, isso, no Sábado, 21, a partir das 18 horas, no Shopping Fortaleza, sita na Marginal de Luanda. O Modangola, que decorrerá sob o lema “Produzir para transformar-indústria têxtil como fonte de receita na revitalização da nossa economia”, dará início ao acto com o desfi le de trajes sob a chancela de 10 estilistas. Para além dos cinco de casa, Luanda, participam ainda três estilistas provenientes do Huambo e dois de Benguela, que durante a noite vão abrilhantar os presentes com as suas roupas feitas com vários tipos de tecidos, incluídos os africanos, que serão apresentados por cerca de 40 modelos.

A criadora Vera Freitas, proveniente do Huambo, conforme contou o coordenador do evento, Daniel Peres, estava algum tempo parada no mundo da moda, e neste evento participará pela primeira vez, e será a referência para a presente edição. O responsável realçou que “o Modangola tem essa cultura, a de poder trazer os estilistas de outras províncias, tornandoo mais nacional”. Por sua vez, a estilista Lucrécia Moreira, da província de Luanda, também faz parte do leque de artistas que irão representar a província anfi triã, cujo objectivo é de fomentar e dinamizar o sector têxtil no país.

VII Edição

A presente edição, conforme consta, a sua realização estava prevista para o mês de Novembro. Segundo Daniel Peres, só agora acontece em consequência de várias difi culdades, sobretudo fi nanceiras para o seu êxito. “Na verdade, passamos por situações difíceis para poder fazer o evento acontecer, porque não contamos com investimento de nenhum empresário. Fizemos por meios próprios e nos difi culta por causa do mercado. Mas temos persistido devido àquela resistência e crença, de ver a realização do evento como um bem para a classe”, observou.

Associação com o Miss Ingombota

Nesta edição, diferente das outras, o evento associa-se ao concurso Miss Ingombota, de modo a torná-lo mais atractivo. O coordenador do Modangola explicou que “o concurso de Miss é atracção especial para o momento, uma vez que estamos associados a esse projecto, o do Miss Ingombota. Então, vai acontecer primeiro o Modangola e depois o concurso Miss. Tudo será em forma de desfi le”, explicou.

Os modelos

Outra particularidade do evento é a de dar a oportunidade aos novos talentos, neste caso, aos modelos, que queiram estreiarse no mundo da moda. Nesta edição participam 45, sendo que 70% deles subirão pela primeira vez ao palco. “A Modangola tem esse cariz de poder trazer novos talentos, pessoas que na verdade buscam oportunidades para singrar, para serem vistos no mundo da moda, no mundo da representação de imagens, porque a área de modelos também serve para representar certos produtos”, aferiu.