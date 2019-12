Editorial: Uma questão de educação

AA direcção do instituto Nacional da criança (iNAc) reiterou nesta Quarta-feira, no Dundo, segundo a ANgoP, o apelo aos cidadãos no sentido de colaborarem com as autoridades denunciando casos de violência contra a criança nas comunidades, para que os prevaricadores sejam responsabilizados.

Trata-se de um apelo importante, está em causa cidadãos especiais, que merecem toda a protecção e prioridade. Mas há que ir mais longe, há que assumir o defi cit na educação do cidadão sobre os direitos humanos. É que o cidadão deve primeiro perceber o que são direitos humanos, os direitos das crianças e ter noção do que é fazer mal a uma criança. Alguns aspectos culturais, é preciso reconhecer, não ajudam e devem ser banidos.