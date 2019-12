Nova direcção da Associação Globo Dikulu dará continuidade aos projectos da antiga gestão

Os novos corpos gerentes da Associação Cultural Globo Dikulu (Acção para o Desenvolvimento Juvenil) garantem prosseguir com os projectos desenvolvidos pela antiga gestão. Essa pretensão foi manifestada durante a apresentação da nova direcção Terça-feira, 17, no Salão Multiusos do Centro de Animação Artística do Cazenga (Amin’Arte), em Luanda.

Trata-se dos membros da Plenária dos Fundadores, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Direcção Central e as Direcções Provinciais, perfazendo assim um total de 31 membros, eleitos a 30 de Novembro durante a 5ª Assembleia Geral da Associação.

Os mesmos, além de alguns rodarem a outros postos, receberão formalmente as pastas no Sábado, por parte da direcção cessante. A actual presidente, Glória Fortunato da Silva, da Direcção Central, garantiu que darão continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela associação, como a Promoção e Empoderamento Feminino através do projecto “Rama”, assim como o programa de prevenção e orientação médica nas comunidades e a continuidade da realização dos projectos artísticos e culturais. “Agora temos a responsabilidade de nos próximos quatro anos conduzir a Globo Dikulu, uma organização com 30 anos de existência, pois, sabemos e temos a plena consciência de que não será uma tarefa fácil, mas aceitamos o desafio”, enfatizou.

A responsável avançou ainda que no próximo ano, em Janeiro será inaugurada uma biblioteca comunitária, composta por mais de 100 livros, desde infantis, literários e académicos. Quanto aos membros que compõem actualmente a corporação, maioritariamente jovens, considerou como sendo um desafio para os mesmos, pois mostraram vontade de trabalhar.

Por sua vez, o director nacional para a Política da Juventude do Ministério da Juventude e dos Desportos, Kikas Machado, que acompanhou o acto, aconselhou os membros fundadores a continuarem a acompanhar a nova direcção, para que o legado perdure através das várias gerações. “A Globo Dikulu é um património do associativismo juvenil angolano. Os seus fundadores merecem a justa homenagem feita nesta transição. Por isso estamos aqui, não só para testemunhar o acto im

portante e marcante, mas também garantir que continuaremos presentes neste novo desafio da organização”, enalteceu o responsável.

Outros membros

Para além dos responsáveis a nível de Luanda, foram eleitos novos membros responsáveis nas províncias do Bengo e da Huíla, enquanto os de Benguela, Bié, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Cunene, Huambo, Lunda-Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uíge e do Zaire continuam nos seus postos.

Direcção cessante

Orlando Domingos, que presidiu a associação durante os últimos 12 anos, actualmente nas vestes de Presidente da Plenária dos Fundadores, composta por cerca de 50 membros, explicou que a sua missão neste pelouro é a de fiscalizar as actividades desenvolvidas pelos corpos gerentes da associação, de modo a constatar se de facto corresponderão aos propósitos da colectividade e pelos quais foram eleitos. “Fizemos isso para que eles não se desviem da missão inicial e principal da associação, que é trabalhar com a juventude e elevar o seu nível através da participação na vida social. Nunca podemos nos desviar deste espírito. Para que sejam actores interventivos nas suas localidades.

Por isso temos dirigentes em todo o país”, enfatizou. Referiu ainda: “saímos com o sentimento de dever cumprido e com a vontade expressa de ajudar os jovens, os novos membros, a cumprirem com aquilo que é o nosso objectivo. Acreditamos que eles são pessoas capazes de resolver os problemas dentro das comunidades”, colmatou. Consta que a Assembleia de Balanço é realizada anualmente, sendo que as eleições ocorrem no período de cada quatro anos, sendo que a nova direcção deverá estar no posto no quadriénio 20202024.