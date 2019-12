Petro assume liderança do Girabola 2019/2020

O Petro de Luanda, vice-campeão nacional, venceu, ontem, a Académica do Lobito por uma bola sem resposta, no Estádio de Ombaka, no acerto da 14ª jornada da 42ª edição do Girabola. O único golo dos petrolíferos teve a assinatura do médio ofensivo Dany, aos 42 minutos. Com esta vitória, a equipa do eixo viário ascende à liderança da maior festa do futebol nacional, agora, com 35 pontos.

Os petrolíferos somaram a décima vitória na prova, ao passo que os lobitangas consentiram a terceira derrota. Em declaracções à imprensa, no final da partida, o treinador dos tricolores, Toni Cosano, reconheceu que a sua equipa não fez uma boa partida. Por conta disso, Toni Cosano fez saber que o clube tricolor teve imensas dificuldades para conquistar os três pontos. O treinador elogiou a postura da Acadêmica do Lobito, uma vez que nunca virou a cara à luta.

Ainda assim, o espanhol de 42 anos mostrou-se satisfeito pela vitória fora de casa e num terreno difícil. “Não fizemos um bom jogo. Não era isso que queríamos, mas valeu a vitória”, afirmou o treinador. Por seu lado, o treinador-adjunto da Académica do Lobito, Ernesto Kotelelo, felicitou o comportamento dos seus jogadores diante do Petro de Luanda.

Apesar da derrota, Ernesto Kotelelo fez saber que vai recuperar o estado anímico dos seus jogadores para manterem o foco, que passa pela manuntenção na prova. “Fizemos um bom jogo. Gostei da postura da equipa, mas o Petro foi superior. Vamos continuara a trabalhar”, disse. Na próxima jornada, o Petro de Luanda medirá forças com o Sporting de Cabinda, no Estádio 11 de Novembro. Por seu turno, a Académica do Lobito terá pela frente o Recreativo do Libolo (Cuanza-Sul).