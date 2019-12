1º de Agosto recebe interclube com “olhos” na liderança do Nacional

O 1º de Agosto mede forças, hoje, com o Interclube no Pavilhão Victorino Cunha, no jogo de maior destaque da terceira jornada da 42ª edição do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, às 19:00. Os rubro-negros, sob o comando técnico de Paulo Macedo, vêm de uma vitória diante da Universidade Lusíada por 114-58.

Deste modo, os militares vão procurar manter o bom arranque na prova, mas são obrigados a correr bastante. Por seu lado, os polícias perderam diante do Petro de Luanda por 86-81. Por esta razão, a equipa afecta ao Ministério do Interior vai tentar não cometer erros para surpreender a turma adversária.

Outras partidas Na sequência da jornada, o Atlético Sport Aviação (ASA) defronta a Marinha de Guerra, no Pavilhão Dream Space, a partir das 18:00. No Pavilhão 28 de Fevereiro, o Desportivo Kwanza terá pela frente o Vila Clotilde, às 15:00.

O Petro de Luanda, campeão em título, lidera a competição com seis pontos, mais dois que o 1º de Agosto e Interclube que partilham a segunda posição com apenas quatro na tabela classificativa.