BAi disponibiliza 50 vagas de bolsas de estudo para jovens de todo país

As bolsas destinamse a estudantes dos cursos de Contabilidade e Finanças, Gestão Bancária e Seguros e Informática de Gestão Financeira que, além dos requisitos acima mencionados, tenham a situação militar regularizada e registo o criminal limpo. Durante o processo de selecção das candidaturas, os bolseiros passarão por um painel de selecção composto por professores do ISAF, técnicos e psicólogos da Academia BAI, bem como por profissionais do Banco BAI. Os candidatos serão submetidos a entrevistas e testes de personalidade de carácter eliminatório, sendo que os candidatos apurados serão anunciados em Março. Durante a conferência de imprensa, a presidente da Comissão Executiva do BAI, Noelma Viegas D´Abreu, fez saber que no ano passado puseram à disposição dos jovens 100 vagas e tiveram cerca de 400 candidatos. Mas, destes, apenas 29 reuniram um dos requisitos que estabelecidos, que era a média de 15 valores na prova de acesso ao

Instituto Superior de Administração e Finanças e a manutenção de 14 valores como média ao nível do desempenho. “As boas notícias são de que, apesar de haver essa abertura, em termos de vagas, nós privilegiamos e queremos, de facto, beneficiar o mérito. Nós vamos manter os critérios. Dos 29 alunos selecionados, valeu a pena a aposta. São estudantes que mantiveram e terminaram o primeiro ano com a média de 14 valores”, disse. Explicou que têm como evolução passarem a um estatuto de fundaçao (a academia), assumindo a responsabilidade do investimento e da responsabilidade social em quatro grandes eixos, nomeadamente Educação, Cultura, Desporto e a Saúde. Salientou que gostariam que mais pessoas em todo o país se candidatassem a uma das vagas, uma vez que os candidatos das restantes províncias têm o direito a “Bolsa Integral”, que contempla, para além do valor anual de propina, subsídios de alojamento e alimentação.

Mais de 900 milhões de kwanzas investidos O BAI investiu para os próximos oito anos nesse programa de bolsas de estudo a estudantes do Instituto Superior de Administração e Finanças (ISAF) 990 milhões de kwanzas. Segundo Noelma Viegas D´Abreu, este programa será distribuído em dois ciclos de licenciatura que serão de quatro em quatro anos. “O que nós queremos é pôr no mercado potenciais bons profissionais para as outras instituições”, disse.

20 certificados falsos encontrados

Noelma Viegas D´Abreu fez saber que a instituição tem filtrado alguns certificados devido ao aparecimento de falsos documentos, uma vez que já se depararam com casos do género no ano passado. “Tivemos no ano passado 20 certificados falsos. Por essa razão, quando recebemos as candidaturas, enviamos para o Ministério da Educação para nos asseguramos que, de facto, os certificados que recebemos são autênticos e válidos”, esclareceu.

Por sua vez, a directora de Capital Humano, irene Graça, explicou ser um programa de bolsas internas e externas e durante o tempo de formação a academia vai observando a continuidade do programa, no sentido de as propinas que foram estabelecidas melhorarem as condições dos próprios bolseiros. “Nós temos não só candidatos de Luanda, mas pessoas que vêm das outras províncias com condições extremamente precárias e decidimos, na nossa última reunião, para o programa deste ano melhorar a bolsa, no sentido de aumentar as condições”, disse.

De igual modo, diminuir o número de vagas. “Temos nesse momento 50 vagas em vez de 100, o que, de certa forma, ainda está acima do número que conseguimos no ano passado”, disse. Esclareceu que este ano, a academia aumentou a cobertura das despesas do dinheiro e alimentação.

Os candidatos provenientes de outras províncias, como têm mais necessidade e menos suporte, recebem um valor superior do que os de Luanda, que são entre 74 e 75 mil kwanzas, e os de Luanda de 43 a 45, mas com tudo pago. Realçar que os interessados podem remeter os processos presencialmente na secretaria do iSAF (Luanda, Morro Bento, na Av. Pedro de Castro Van-Dunem ‘Loy’) ou através do endereço electrónico: [email protected] até 15 de Fevereiro.