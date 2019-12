Especial: Política de “um país, dois sistemas” deverá prevalecer

Por Comentarista do Diário do Povo

Ao longo dos últimos 20 anos, período que decorre após o retorno de Macau à China, a cidade chinesa antigamente administrada por Portugal atravessou um período de forte crescimento económico, pautado pelo aumento do rendimento fi scal, melhoria da qualidade de vida dos residentes e da estabilidade social, desenvolvimento do sistema democrático e ampliação de intercâmbios com o exterior. Estes desenvolvimentos foram todos previstos pela Constituição e Lei Básica de Macau.

Ao longo dos últimos 20 anos, a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) tem vindo a aplicar integralmente a política de “um país, dois sistemas”, fazendo adequadamente a ponte entre “um país” e “dois sistemas” e integrando harmoniosamente o poder do Governo Central e com a autonomia da RAE.

Com a vantagem de ter um bom ambiente de negócios e um alto nível de desenvolvimento de mercado, Macau tornou-se uma ponte importante da China no seu processo de abertura e intercâmbio interpessoal e internacional, alcançando o desenvolvimento comum com o resto da China. Graças a isso, Macau tem traduzido as vantagens da política “um país, dois sistemas” na capacidade de governança prática, demonstrando ao mundo o sucesso da política adoptada no território.

O sucesso da Lei Básica de Macau demonstra que só com uma identificação nacional presente em toda a sociedade, pode a Lei Básica ser aplicada correcta e integralmente. Só com a salvaguarda da soberania, segurança e interesse de desenvolvimento do Estado, podem a prosperidade e estabilidade duradouras de Macau ser garantidas. Só com a integração de Macau na governança e desenvolvimento da nação, pode a cidade aspirar a ter um futuro brilhante.

A história comprova que a política “um país dois sistemas” é a melhor solução para a questão de Macau, bem como o melhor sistema rumo à prosperidade e estabilidade duradoura do território. Como uma causa pioneira, a jornada de “um país dois sistemas” é confrontada com alguns desafi os. Quaisquer difi culdades ou riscos encontrados no caminho não poderão, porém, obstruir a confi ança e determinação da China de aplicar a política “um país dois sistemas”. A China tem a experiência, confiança e resolução para garantir o seu sucesso no longo prazo.