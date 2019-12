Governo abre candidaturas para centralidade do Zango-5 em Janeiro de 2020

A partir da primeira quinzena de Janeiro de 2020, o Governo, por via do Instituto Nacional da Habitação, afecto ao Ministério do Ordenamento do Território e Habitação, procede à abertura das inscrições para a candidatura à centralidade do Zango-5, em Luanda. Em entrevista ao OPAÍS, o director do Instituto Nacional da Habitação, Adérito Carlos, disse que, no total, a centralidade dispõe de 7 mil e 964 habitações que vão albergar 48 mil habitantes, sendo que todas as moradias são da tipologia T3. Segundo Adérito Carlos, o processo de venda será em modo de renda resolúvel e pronto pagamento, numa operação que vai contar com a participação do Fundo Habitacional e da Imogestin.

Conforme explicou, as candidaturas estarão abertas a todos os cidadãos com um rendimento mensal não inferior a 80 mil Kwanzas. Adérito Carlos, que falava à margem do acto inaugural do aglomerado habitacional pelo Presidente da República, João Lourenço, disse que as obras de construção da centralidade iniciaram em 2012, no âmbito da expansão da política habitacional do Estado. De acordo com dados do ministério da tutela, um total de 3 mil e 756 apartamentos da referida centralidade já foram vendidos a empresas particulares. A mesma dispõe ainda de um lote destinado aos antigos combatentes e veteranos da pátria e à juventude. Adérito Carlos fez saber que, actualmente, a centralidade dispõe de 3 quilómetros de estradas que ligam o espaço a outras partes da cidade de Luanda a partir do Zango.

A unidade conta ainda com outros equipamento sociais como jardins de infância (com uma capacidade de 250 crianças), escolas primárias, secundárias, um pólo da Faculdade de Medicina e ainda um centro médico com capacidade para albergar até um total de 50 camas. “É objectivo do Executivo tornar a cidade num espaço completo, onde o cidadão encontra, além de uma moradia, um conjunto de serviços e equipamentos sociais que lhe permitam viver com tranquilidade, sem necessidade de se deslocar para outras circunscrições”, frisou, tendo acrescentado que a centralidades foi construída em obediência aos padrões de rigor e de qualidade para permitir que os cidadãos estejam seguros e confortáveis.

Aberta ao investimento privado Por outro lado, Adérito Carlos fez saber que, além dos equipamentos sociais já disponíveis, a centralidade dispõe ainda de lotes que vão ser geridos por via da Empresa de Gestão de Terrenos Infra-estruturados (EGTI). Dentro dos marcos da lei, os espaços, conforme explicou, geridos para investimentos privados são destinados a, outras, infra-estruturas de apoio como hospitais, postos de combustíveis, lojas, restaurantes, supermercados e outras unidades.

Mais de mil pacientes renais Antes de proceder à inauguração da centralidade do Zango-5, o Presidente da República, João Lourenço, inaugurou o centro de hemodialise do Hospital Geral de Luanda, que vai atender um total de 90 doentes, diariamente, repartidos em três turnos.

O centro, equipado com materiais de primeira linha, vai atender os problemas de insuficiência renal da parte Sul do país. Além de adultos, a unidade vai receber também crianças através de uma sala paralela, que vai comportar cinco 15 menores diariamente, repartidos em três turnos. Dados do Ministério da Saúde indicam que o país dispõe de mil e 600 doentes renais crónicos em sistema de hemodiálise. Deste total, cerca de 50 pacientes são menores.