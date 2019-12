Paixão Júnior paga salários em atraso de forma faseada

A direcção do Progresso do Sambizanga, encabeçada por Paixão Júnior, vai, na próxima semana, resolver o passivo que tem com os jogadores e os treinadores, de acordo com uma fonte ligada ao clube sambila.

O Progresso do Sambizanga mede forças amanhã com o Bravos do Maquis (Moxico), no Estádio Mundunduleno, na abertura da décima quinta jornada do Girabola 2019/20. Em declarações a OPAÍS, o técnico dos sambilas, Hélder Teixeira, considerou difícil o jogo diante do Bravos do Maquis, porque os donos da casa estão a atravessar um momento digno de realce na prova. “Teremos muitas dificuldades. Jogar no terreno do Maquis é difícil. Mas vamos lutar pela vitória”, afirmou.

O Bravos do Maquis ocupa a sexta posição com 19 pontos, ao passo que o Progresso do Sambizanga figura no 13º posto com 12.