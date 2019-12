INADEC regista mais de 1800 reclamações em seis meses

No período em causa foram registadas 1.650 denúncias, 2.411 visitas de constatação, 1.332 notificações, 344 multas e 30 apreensões que totalizaram 500 toneladas de produtos diversos e 24 suspensões temporárias de actividade. Wassamba Neto aconselha os consumidores no sentido de não fazerem contratos com empresas que tenham processos a decorrer em tribunal, tendo garantido que o INADEC está a trabalhar para solucionar as reclamações dos consumidores.

A Robert Hudson, Jefran lda, CSG – automóveis, TAAG, o Projecto Kussanguluca e o Kulanda Malls figuram entre as empresas que constam na “lista negra” do INADEC. As empresas que mais casos de reclamações tiveram foram Movicel, ENDE, CSG- automóveis, Alimenta Angola, Robert – Hudson, urbanização Boa Vida, Banco Sol, Ok-Imobiliária e restaurante fininho. Wassamba Neto explicou que o INADEC não conseguiu resolver alguns conflitos em função da gravidade, pelo que teve que submeter os processos à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal, designadamente o processo Jefran- Construção Civil e Obras Públicas, por incumprimento contratual.

O que envolve a empresa Big One também teve igual tratamento, pelo facto de a equipa do INADEC ter encontrado vários processos expirados. A Clínica Vida, devido à constatação de erro médico e a empresa Ocean Drive por incumprimento contratual. No sector das telecomunicações, sublinhou que as reclamações estão relacionadas a mensagens que os consumidores recebem sem autorização, sendo que muitos consideram invasão. Segundo Wassamba Neto, no que toca ao ensino foram realizados dois encontros com a Associação Nacional do Ensino Particular (ANEP), no sentido de reajustar os preços das propinas do ano lectivo que se avizinha, mas não tiveram êxitos.

“Nós não estamos contra, nem a favor, desde que se respeite todos os parâmetros da lei para se fazer o reajuste, o INADEC estará disponível para trabalhar e oferecer todo o contributo necessário”. Ainda no sector do ensino, o INADEC recebeu também duas reclamações da Corte 1 e 2, sendo uma delas relacionada com a Universidade de Belas, por ter condicionado a entrega de certificados aos estudantes. A instituição pedia aos alunos sete mil dólares para entregar os documentos. Foi possível ultrapassar a situação da Corte 1, e a da Corte 2 ainda está em discussão.

Uma das preocupações registadas no sector dos transportes foi a venda de viaturas, onde foi possível recuperar 40 mil milhões de kwanzas, resultantes da venda de automóveis com defeitos de fábrica a mais de 25 consumidores que reclamaram da empresa CSG – automóveis. Actualmente os trabalhos continuam no sector, tendo em conta que surgem outros registos de reclamações que ainda não tiveram resolução.

Declarou que a empresa Fuji Sawa Motors restituiu a uma consumidora uma viatura nova de marca Hyundai Accent, resultante da reclamação apresentada, em substituição de um bem defeituoso. A companhia aérea Air France também entrou nas estatísticas do INADEC, mas pela positiva. Procedeu à devolução de 900 mil kwanzas a um consumidor pelo facto de não ter utilizado os bilhetes de passagem.