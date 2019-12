Lar Mamã Muxima: há 26 anos a melhorar a vida de crianças carenciadas

Além de aprenderem a ler e a escrever nas nove salas destinadas ao ensino de base, as crianças que frequentam o centro em regime de externato têm o direito a passar o dia no local e a refeições, de acordo com Lucrécia André, uma das responsáveis do centro. “temos 117 crianças internas no centro de luanda e em Malanje temos 62. além de crianças externas que temos aqui no povoado, há outras que vêm de manhã, tomam as refeições, participam nas aulas aqui na escola e no final do dia regressam para a casa dos seus pais”, disse.

Por outro lado, fez saber que essas crianças enfrentam vários problemas quando chegam a adolescentes, sendo que umas são abandonadas pelas próprias famílias e acusadas de feiticeiras. outras são deixadas à porta do próprio orfanato pelos pais, devido às dificuldades que enfrentam em casa. há ainda algumas que são órfãs e outras que fugiram de casa por serem maltratadas.

“temos crianças com vários problemas. infelizmente, muitas dessas crianças, quando são pequenas não apresentam nenhum problema ao nível psicológico, mas quando começam a atingir a adolescência ou a fase adulta começam a mostrar os traumas dos problemas que tiveram na infância”, disse. aproveitando a visita de um grupo de funcionários da empresa angola Prev, que procederam, ontem, à doação de diversos bens e conjuntos de roupas de cama, toalhas e brinquedos, lucrécia andré apelou à sociedade para que ajude o orfanato com o serviço de psicologia. Em entrevista a oPaÍS, lucrécia andré agradeceu o gesto da empresa e apelou, por outro lado, às demais pessoas, sobretudo instituições de maior poder financeiro e económico, a promoverem acções do género.

“É uma grande alegria as crianças no dia de hoje poderem partilhar esse momento, recebendo brinquedos e lanche. Por essa razão, agradecemos a este grupo que dispensou todas as suas actividades para poderem estar com elas, que muito necessitam”, agradeceu. De acordo com a responsável, o centro Social Santa Bárbara, enfrenta várias dificuldades, uma delas é relativa à saúde, devido a alguns exames que muitas vezes têm de fazer defesa da saúde das crianças. Um outro problema é da educação, uma vez que a escola lecciona da iniciação até a 9ª classe e quando as crianças chegam ao ensino médio não conseguem entrar nas escolas estatais por falta de vagas. Uma situação que os obriga a pagar propinas em colégios para darem continuidade aos estudos.

Angola Prev vai criar uma fundação de apoio ao orfanato

o director de Projectos da angola Prev, Marcos Elias, disse que identificaram as necessidades primárias junto das irmãs do lar e concluíram que o mesmo necessitava dos bens que acabavam de doar. “Em nome da angola Prev, sentimos uma grande alegria por podermos proporcionar este momento especial de natal a estas crianças”, disse.

Marcos Elias disse ainda que o desejo da angola Prev neste momento é cuidar do futuro dessas crianças, uma vez que perceberam, em conversa com as irmãs do lar, que muitos desses jovens quando chegam a uma determinada idade são obrigados a abandonar o centro. Por essa razão, garantiu que, além dessas acções de infra-estruturas, vai criar uma fundação que trate da questão educacional desses jovens e que apoie o orfanato no sentido de inserir os mesmos no mercado de trabalho.