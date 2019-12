Luto: Artistas reagem à morte do músico Sabú Guimarães

Para o Criador partiu, Sabú Guimarães, músico, compositor e intérprete, autor dos memoráveis temas “Mbiri Mbiri”, “Eme Ngó”, “Manuele”, “Recorda”, entre outros, deixando obras e imensas saudades.O cantor padecia de problemas renais e diabetes há já algum tempo.

Consternados, lamentam a perda, enviando mensagens de encorajamento à família enlutada. Nelo de Carvalho, um dos músicos que, por sinal, foi amigos do malogrado, foi o primeiro a reagir na sua página do Faceboock, dizendo que guarda inúmeras recordações por ter com ele aprendido bastante.

O músico admitiu ter a sorte de estar sempre muito bem rodeado de Grandes Pessoas que o orientaram e ensinaram a traçar o seu caminho. “Dia muito triste na minha vida, soube da morte do meu grande amigo Sabú Guimarães. Ele dizia-me como fazer melhor, eu bebia esse ensinamento com muita gratidão, este grande senhor merecia ser eterno, pela sua bondade, dedicação e amizade”, disse Nelo de Carvalho, acrescentando que lá vai mais uma ESTRELA enorme no céu”.

Nelo Carvalho recordou que Sabú Guimarães ensinou-lhe bastante pelo que é e faz hoje. “Trabalhei anos no Bar Concerto Contencioso e todas as noites quando chegávamos a casa dizia-me: “Nelo erraste aqui, ali, cuidado como cantas o kimbundu, cuidado com a métrica”, realçou.

Já o presidente da União Nacional dos Artistas e Compositores (UNAC-SA), Zeca Moreno, referiu que Sabu Guimarães deu o melhor em prol da música angolana, e emprestou muito da sua arte para o riquíssimo acervo musical nacional. Por sua vez, o Ministério da Cultura, manifestou em nota enviada à redacção de OPAÍS, a dor e consternação pelo infausto acontecimento. Intérprete de várias canções em português e kimbundu, como “Mbiri Mbiri”, “Eme Ngó”, “Manuele” e “Recorda”, o artista interpretava ainda músicas estrangeiras em diversas línguas como o espanhol, francês e inglês.