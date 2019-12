Petro pode alargar vantagem na classificação

O Petro de Luanda, vice-campeão nacional, recebe hoje o Sporting de Cabinda, no Estádio 11 de Novembro, em partida a contar para a abertura da 15ª jornada da 42ª edição do Girabola, Campeonato Nacional. Ambas as agremiações vêm de resultados diferentes, uma vez que no acerto da 14ª jornada, os petrolíferos venceram a Académica do Lobito por uma bola sem resposta. Por seu lado, os leões do Norte empataram a uma bola diante do 1º de Agosto, no Estádio do Tafe.

A jogar no seu reduto, a formação do eixo viário parte como favorita, mas os comandados do técnico Emena Kwazambe prometem lutar do primeiro ao último minuto pela conquista dos três pontos. Por conta disso, vão controlar as principais referências do ataque tricolor. De acordo com o departamento médico do Petro de Luanda encabeçado por Nelson Bolivar, o guarda-redes Élber e o defesa ganense Inusah Musah recuperam satisfatoriamente.

Na 16ª sexta jornada, os tricolores medem forças com o Williete de Benguela, ao passo que o Sporting de Cabinda bate-se com o Recreativo do Libolo (Cuanza-Sul). Na tabela classificativa, a equipa do Catetão lidera com 35 pontos, mais um que o 1º de Agosto que figura no segundo posto com 34.

Outras partidas: No Estádio de Calulo, o Recreativo do Libolo mede forças com a Académica do Lobito, às 15:00. Por sua vez, o Interclube bate-se com o Desportivo da Huíla, no Estádio 22 de Junho, em Luanda, no mesmo horário. O Bravos do Maquis defronta o Progresso do Sambizanga, no Estádio Mundunduleno, às 15:00.