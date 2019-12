O 1º de Agosto, tetra-campeão nacional, terminou a primeira volta do Girabola Zap, no segundo lugar com 37 pontos, após vencer, por 2-0, hoje, o Williet de Benguela, no Estádio 11 de Novembro.

Deste modo, os militares têm menos um que o seu arqui-rival, Petro de Luanda, que lidera o Campeonato Nacional.