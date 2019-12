1º de Agosto tenta encurtar distância na tabela classificativa

Após o Petro de Luanda dilatar a vantagem na liderança do Girabola 2019/2020 (38 pontos), os militares tentam, hoje, reduzir a distância, quando defrontarem o Williete de Benguela, no feho da 15ª jornada, no 11 de Novembro, às 17:30

Por:Kiameso Pedro

O 1º de Agosto, tetracampeão nacional, procura encurtar, hoje, a desvantagem pontual (quatro pontos) que tem do Petro de Luanda na tabela classificativa. Para isso, os militares são obrigados a vencer o Williete de Benguela, no ‘tapete’ verde do Estádio 11 de Novembro, em Luanda, às 17:30. Entretanto, o desafio é referente à décima quinta e última jornada da primeira volta da maior festa do futebol nacional. Esta será a primeira vez que ambas as formações se defrontam, uma vez que o Williete de Benguela é estreante na competição. Ainda asssim, os comandados de Dragan Jovic partem como favoritos, porque reúnem uma vasta experiência na prova que já vai na sua 42ª edição. Mas não serão favas contadas para a equipa militar, porque os pupilos de Agostinho Tramagal vão procurar não cometer erros para saírem da partida com os três pontos na bagagem.

As duas equipas vêm de resultados idênticos, uma vez que os rubro-negros empataram a uma bola frente ao Sporting de Cabinda. O Williete consentiu o mesmo resultado diante do Bravos do Maquis (Moxico). À entrada desta jornada, o 1º de Agosto soma dez vitórias, um empate e duas derrotas. Por sua vez, o Williete já venceu na prova por quatro ocasiões, tendo perdido por quatro vezes e consentido sete empates. Na tabela classificatica, a equipa das Forças Armadas Angolanas figura na segunda posição com 34 pontos. Por seu lado, o Williete de Benguela ocupa o décimoposto com apenas 18 pontos. Na décima sexta jornada da segunda volta, o 1º de Agosto mede forças com o Progresso do Sambizanga, ao passo que o Williete batese com o Petro de Luanda.