Acelerar a recuperação de Moçambique após ciclones é nova meta da ONU

Fonte: ONU News

As Nações Unidas anunciaram que pelo menos 2,5 milhões de pessoas precisam de assistência urgente em Moçambique, após o país ter sofrido desastres consecutivos incluindo secas, ciclones, inundações e episódios de insegurança. O Escritório de Assistência Humanitária da ONU, Ocha, precisa com urgência de 97,3 milhões dólares nos próximos cinco meses. O montante faz parte dos USD 424,8 milhões do Plano de Resposta Humanitária lançado para apoiar os necessitados. O Ocha destacou que esses fundos são “absolutamente vitais” para salvar vidas e aliviar o sofrimento de 2 milhões de pessoas até maio de 2020.

Centenas de milhares de pessoas em todo o país não terão acesso à assistência essencial se esse financiamento não chegar com urgência, alerta a ONU. A meta do Plano de Resposta Humanitária revisto é atender os mais atingidos pelos desastres. Em 2019, as agências humanitárias aumentaram as operações em Moçambique com cerca de USD 300 milhões de doadores. Esse valor permitiu fazer chegar ajuda alimentar a cerca de 1,9 milhão de pessoas. Mais de 704 mil crianças foram testadas com desnutrição aguda, 406 mil pessoas receberam apoio essencial de emergência e outras 765 mil famílias tiveram acesso à água potável e ao saneamento.

O Ocha destaca que apesar desses avanços, ainda existem lacunas. Mais fundos são necessários com o aproximar do pico das temporadas de seca e de ciclones. Os valores devem ajudar a chegar às áreas de difícil acesso, em risco e inseguras, principalmente nas províncias de Sofala, Manica e Cabo Delgado. As três regiões foram as mais afetadas pelos ciclones que abalaram o país este ano. Nove meses após a passagem do ciclone Idai e oito meses depois do Kenneth essas áreas ainda estão se recuperam num cenário de casas destruídas, danificadas ou abrigos improvisados. Cerca de 92,5 mil pessoas continuam deslocadas em 71 locais improvisados que precisam de comida, água, educação, abrigo, instituições financeiras, serviços de saúde e proteção.

No auge da chamada temporada de escassez, entre Janeiro e Março, espera-se que as pessoas em insegurança alimentar enfrentem as piores necessidades após a passagem dos dois ciclones por Moçambique. O país registrou novos casos de pelagra pela primeira vez em vários anos. Mais de 3,5 mil pacientes desse tipo de deficiência de vitamina B3 foram identificados até o momento. Espera-se que pelo menos uma grande tempestade venha a atingir o país que em média sofre 1,5 ciclone por ano. As Nações Unidas destacam ainda que as reservas de emergência esgotaram durante a resposta humanitária em 2019. Para reabastecer os armazéns com esses suprimentos são necessários cerca de USD 597 mil.