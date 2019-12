Comércio entre a China e países de língua portuguesa supera 108 mil milhões de dólares de Janeiro a Setembro

O valor do comércio entre a China e os países de língua portuguesa manteve-se praticamente inalterado em termos homólogos no período de Janeiro a Setembro de 2019, ao ter crescido 0,05% para 108 984 milhões de dólares, segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau. A China exportou nesse período de nove meses para os oito países de língua portuguesa produtos no valor de 31 252 milhões de dólares (-0,92% em termos homólogos) e importou bens no montante de 77 732 milhões de dólares (+0,45%), assumindo dessa forma um défice comercial de 41 908 milhões de dólares. O Brasil foi responsável por 75,8% da totalidade das trocas comerciais registadas no período com um comércio bilateral com a China no valor de 82 608 milhões de dólares (+1,05%), com as empresas chinesas a terem vendido bens no valor 24 878 milhões de dólares (-2,27%) e a terem comprado produtos no montante de 57 729 milhões de dólares (+2,55%).