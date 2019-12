Educação e Saúde vão beneficiar da maior porção orçamental de 2020 em Malanje

Sob orientação do governador provincial de Malanje, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, teve lugar, na Sexta-feira, a 6ª Sessão Ordinária do Governo Provincial de Malanje (GPM), com o propósito de proceder o balanço das principais acções do 3º trimestre de 2019, referente à actividade governativa e do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP), bem como do papel da Comunicação Institucional na relação entre as administrações municipais com a mídia, à luz dos estatutos orgânicos

Por:Miguel José, em Malanje

O GPM expôs que da proposta inicial do PIDLCP para o exercício económico de 2019, estimado no valor de 7 bilhões, 40 milhões, 933 mil e 468 Kwanzas, apenas foi disponibilizadao e executado o montante de cerca de Akz: 860 milhões, cujas acções desenvolvidas constam a distribuição de sementes, fertilizantes e outros instrumentos agrícolas, assim como o loteamento e distribuição de 25 hectares de terras para fins agrícola. No entanto, após a análise do programa em referência, os membros do GPM concluíram que teve grande impacto social nas comunidades rurais, essencialmente no fomento da agricultura familiar, na construção de equipamentos sociais, na saúde e na educação.

Nesse sentido, foram assistidos um total de 3 mil 716 pessoas vulneráveis correspondente a 743 famílias, nos diferentes programas e projectos com referência as acções ligadas aos 11 compromissos com a criança. Em antevisão ao exerício económico de 2020, em função da previsão do OGE atribuída à província da Palanca Negra Gigante, o GPM já determinou que maior porção da verba orçamental de, aproximadamente de 60 mil milhões de Kz, vai beneficiar os sectores da Educação e da Saúde com 35 e 32 por cento, respectivamente.

No quadro da aprovação e divulgação, em curso, dos estatutos orgânicos das administrações municipais, o GPM chamou a atenção da necessidade de as entidades administrativas dos municípios a adaptarem-se aos desafios actuais, colocando para os gabinetes de comunicação institucional profissionais com formação na área ou com experiência comprovada, na perspectiva de facilitar a interação, eficiente e clara, com os órgãos de comunicação social, de modo a garantir o direito de informar e de ser informado, de acordo com a Constituição da República de Angola CRA. Nesta 6ª Sessão Ordinária, os membros do Governo Provincial de Malanje foram informados sobre: o OGE 2020 aprovado; o Estado de preparação do PIIM; a Reunião Nacional Preparatória para a Institucionalização do Balcão Único de Atendimento ao Público (BUAP); a Proliferação de mercados na cidade e sua implicação directa com o crime; o Relatório do grau de execução e progresso na implementação do portal do municípe; a Apresentação do Relatório de Execução Financeira dos Recursos Consignados Especiais na província de Malanje; o Projecto de construção de infra- estrutura e fornecimento de equipamentos Kizenga.