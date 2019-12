Preços em Luanda continuam a subir, destaque para o leite Nido e o ovo, que

A faltar apenas alguns dias para o Natal, os preços dos principais produtos que compõem a cesta básica continuam a disparar, em Luanda, com principal realce para o leite de marca Nido, que subiu para quase para o dobro, como constatou o jornal OPAÍS durante uma ronda efectuada aos estabelecimentos comerciais e mercados informais da capital.

Por:Brenda Sambo

Durante a ronda que percorreu os supermercados Kero, Shoprite, Nosso Super e Maxi e os mercados informais do Calemba II e Asa Branca, foi notória a subida do preço da lata de leite Nido em pó, que passou dos 6.000 kwanzas para os 11. 599, enquanto o ovo passou de 1.200 para os 2.500 kwanzas. Aindxa assim, há alguma escassez desses produtos nas diferentes superfícies comerciais. A nossa ronda iniciou no município do Cazenga, no mercado do “Asa Branca “, onde a lata de Leite Nido de 1800g está a ser comercializada no valor de 8.000 kwanzas, enquanto o leite de marca Cowbell vale 6.000 kwanzas.

Na mesma senda, a lata de leite de 1800 gramas de marca Sona tem o preço de cinco mil kwanzas, enquanto o leite Dona Xepa vale 6.000 kwanzas a lata de 1800g.Por aqui, apesar da variedade das marcas de leite contam –se as bancadas que comercializam o leite Nido, como contou a nossa reportagem a vendedeira daquele mercado Manuela Xavier, que tem ainda algumas latas no seu stock, compradas há dois meses. Ainda no mesmo mercado, o cartao de ovos, tambem escasso, custa 3.000 kwanzas (cada ovo 100 kz), ja o litro de óleo alimentar da marca Fula esta a ser comercializado a 900 kwanzas, enquanto o quilo de açúcar esta ao preço de kz 300 e o quilo de arroz no valor de 600 kwanzas.

No mercado informal do Calemba II, localizado no distrito da Cidade Universitária, município do Talatona, dada a carência do produto, a nossa equipa não encontrou à venda a lata de Nido. Neste mercado estão a ser comercializados leite em pó de pacotes de 900 gramas de marca Loya, Cowbell, Sona, entre outros, que vão de 1500 a mil e oitocentos kwanzas cada pacote. No mesmo mercado, o preço do cartão de ovos está a rondar os Kz 2.500, contra 1.200 kwanzas registados anteriormente.Já um quilo de açúcar de marca kapanda é vendido no preço de 300 kwanzas, um quilo de arroz ao preço de 500 kwanzas, enquanto o óleo alimentar de marca Fula custa 850 kwanzas. O comerciante, Joaquim Júnior, vendedor do mercado há dois anos, disse à nossa reportagem que não tem leite na sua bancada e o ovo porque os dois produtos estão com preços muito altos, o que o obrigaria, também, a subir o preço na sua bancada. Joaquim lamentou também o facto de as vendas estarem muito fracas em véspera da quadra festiva em relação aos anos kwanzas anteriores.

No supermercado Shoprite localizado no município de Kilamba Kiaxe, a lata de leite Nido completo (gordo) de 1800 gramas está a ser comercializada no valor de 11.500 kwanzas, enquanto o leite instantâneo no preço de nove mil e 999 kwanzas. Nesta unidade comercial o óleo alimentar da marca Alimo está a ser comercializado no valor de 899 um litro, enquanto o bidon de cinco litros sai a três mil e 699, e o quilo de açúcar de marca Alimo está a ser vendido no valor de 599 kwanzas. No supermercado “Nosso Super” localizado no município de Belas, na Sapú II, o preço do leite Nido completo está a ser vendido ao preço 10.900 kwanzas.

A nossa reportagem constatou que há duas semanas que a unidade comercial não regista a entrada de ovos. Um litro de óleo alimentar Fula custa nove mil e 99 kwanzas, enquanto um litro de óleo alimentar da marca “Kero” de cinco litros está a custar Kz 2.490. No mesmo estabelecimento comercial, um quilo de açúcar Kapanda é vendido ao preço de 600 Kz, enquanto o pacote de massa alimentar sai 3.74kwanzas.

Por outra, a nossa reportagem deslocou-se ao supermercado Maxi localizado no Morro Bento, aí a lata de leite Nido completo de 1800 gramas está a ser comercializada no valor de 11.097, enquanto a lata de leite de marca Momo, de 2500 gramas, está a ser vendida ao preço de oito mil e 653 kwanzas e a lata de leite de marca Loya de 1800 gramas no preço de oito mil e 198 kwanzas. O cartão com 30 ovos é comercializado Kz 3.490, o de 10 ovos no preço de mil e 291 kwanzas, e o de seis ovos a Kz 799. Ainda nesta superfície comercial, um litro de óleo alimentar Fula está a ser vendido a nove mil e novecentos e noventa kwanzas, o quilo da farinha de trigo ao preço de Kz 459 kwanzas e um quilo de açúcar de marca Kapanda no valor de 459.

No supermercado Kero localizado no projecto Nova Vida, nas prateleiras não há registo de leite Nido, encontrando-se apenas o leite de marca Bright, de 1800 gramas, ao preço de quatro mil e 999 kwanzas, enquanto o leite de pacote de marca Haka de 900 gramas custa 2.590 kwanzas. Ainda no Kero, o cartão de 30 ovos é está ao preço de 2.990, ao passo que o de 12 ovos está a ser vendido no valor de 1.240 e o de seis ovos no valor de 498. Na mesma superfície comercial a farinha de trigo alimentar está a custar o valor de 529 kwanzas, um litro de óleo alimentar custa 529 kwanzas e o litro de óleo alimentar de marca Fula no preço de 949 kwanzas.

Já no supermercado Alimenta Angola localizado na Camama, até o dia da nossa reportagem não havia nas prateleiras registo de lata de leite Nido, porém o estabelecimento comercial tem as marcas de leite VITMILK com a lata de 1800 gramas a custar sete mil e 950 kwanzas, a lata de leite Loya no preço de oito mil e novecentos e cinquenta kwanzas e o leite de marca Cowbell no preço de Kz 9.280. Aqui, o preço do ovo também varia, sendo que 24 ovos estão a ser comercializados ao preço de 1.950 kwanzas, 12 ovos a 1.225 e seis ovos no valor de 6.55. O óleo de marca Fula está ao preço de Kz 895, enquanto o açúcar a custa Kz 325 Nestas superfícies o valor bacalhau varia consoante a marca, chegando aos doze mil e 490 kwanzas o mais caro e o mais barato ao valor de quatro mil e 490 kwanzas. O azeite doce também variaconsoante a marca e tipo, indodos 1500 até os cinco mil kwanzas.

Grossistas

Nos armazéns, a lata de leite Nido é comercializada no valor de Kz 7.500, contra o preço de 6.000 Kwanzas do mês passado, tal como conta o proprietário do armazém HAMED Barrou. “O preço da divisa subiu, por isso mesmo actualizei a este preço aqui também”. Mas para além do leite Nido, a lata de leite de 1800g de marca Loya está a ser comercializada a KZ 5.600, enquanto a lata de leite de marca Cowbell sai também a 5600 kwanzas. Há também o leite de marca Dona Xepa, este vendido no valor de 5.500 kwanzas a lata de 1.800 g, e a lata de leite VITMILK no valor de 5.700 kwanzas. O preço do saco de arroz também varia de preço consoante a marca, desta feita, no mesmo armazém, o saco de arroz de marca Unclese de 25 kg é vendido a 12.000 kwanzas, enquanto o arroz agulha tem o valor de 11.500 kwanzas. Aí a caixa de óleo alimentar da marca Bella é vendida ao valor de oito mil e 200 Kwanzas, a caixa de massa alimentar de marca UAMI no valor de Kz 4.000, enquanto a massa alimentar de marca Primavera tem o preço de Kz 4.400 e a massa de marca Momo o preço de 6.500.