1º de Agosto vence Williet e termina na 2ª posição da primeira volta

Depois de vencer, por duas bolas sem resposta, o Williet de Benguela, os militares começam amanhã a preparar o jogo da próxima Sexta-feira diante do TP Mazembe para a Liga dos Clubes Campeões Africanos

Por:Mário Silva

O 1º de Agosto, tetra- campeão nacional, terminou a primeira volta do Girabola Zap, no segundo lugar com 37 pontos, após vencer, por 2-0, ontem o Williet de Benguela, no Estádio 11 de Novembro. Deste modo, os militares têm menos um que o seu arqui-rival, Petro de Luanda, que lidera o Campeonato Nacional. Por sua vez, o representante das terras das Acácias Rubras, no primeiro turno da prova, ficou no décimo posto com 18 pontos. Depois da vitória ontem, a equipa central das Forças Armadas Angolanas começa amanhã a preparar a recepção ao TP Mazembe agendado para a próxima Sexta-feira no Estádio 11 de Novembro.

O embate frente a turma da República Democrática do Congo (RDC) é pontuável para a terceira jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Voltando ao desafio diante do Williet, a turma do RI-20 inaugurou o marcador por intermédio de Mabululu, aos 40 minutos. Com alguma surpresa, o médio Mário desempenhou o papel de médio trinco, uma aposta surtiu efeito para turma de Luanda. Por esta razão, o 1º de Agosto esteve bem, porque dominava o jogo, pois Ary Papel, aos 50 apontou o tento que garantiu os três pontos. Na Vila da Caála, o Recreativo local e o Ferrovia ficaram no nulo no Estádio Mártires da Canhala. O avançado 1º de Agosto, Mabululu, disse que foi uma boa vitória, mas o grupo vai continuar a trabalhar. Nas hostes dos visitantes, Agostinho Tramagal, reconheceu que o erro defensivo foi fatal para a derrota. Agostinho Tramagal fez balanço positivo da primeira volta.