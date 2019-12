22 mortos em dois acidentes de viação em Moçambique

Pelo menos 22 pessoas morreram em dois acidentes de viação registados durante o fim-de-semana no Sul de Moçambique, 20 delas perderam a vida num sinistro ocorrido no domingo (22) no Distrito de Bilene, na Província de Gaza.

Na Estrada Nacional nº 2, no sábado (21), três viaturas envolveram num acidente de viação no Distrito de Boane, na Província de Maputo, onde duas pessoas morreram e 14 contraíram ferimentos. Cerca da 4 horas da manhã de domingo (22) um mini-bus de transporte de passageiros que fazia uma ultrapassagem na Estrada Nacional nº 1 em Magul colidiu com um camião que transitavam em sentido contrário.

De acordo com a Polícia da República de Moçambique 16 pessoas pereceram no no local do acidente e três acabaram por falecer a caminho do hospital. Em outros seis sinistros registados durante a semana passada na Província de Inhambane pelo menos 10 cidadãos perderam a vida.

Fonte: @VERDADE