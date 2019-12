Bebé abandonado na via pública em Malanje, já são mais de dez

Um bebé que aparenta sete meses de vida foi encontrado vivo na via pública, na noite de Sábado (21), no bairro Catepa, noticiou, ontem, a Angop. A informação foi dada pelo porta-voz do SIC (Serviço de Investigação Criminal), Lindo Ngola, referindo que cidadãos que circulavam pela rua depararam-se com a criança e deram a conhecer ao SIC e este, por sua vez, encaminhou o bebé, na manhã Domingo, ao Gabinete Provincial da Acção Social, Família e Igualdade de Género para o seu acolhimento. Referiu que a criança foi encontrada no capim embrulhada num pano, tratandose de um crime de abandono de infante, e estão a ser feitas diligências no sentido de se encontrar o autor e responsabilizalo criminalmente. A chefe de departamento de assistência familiar do Gabinete Provincial da Acção Social, Família e Igualdade do Género disse que no âmbito do programa de protecção e promoção dos direitos da criança, tudo será feito no sentido de se constituir uma mãe tutelar para o menor, caso a família biológica não apareça. Precisou que casos do género chegam frequentemente ao Gabinete, maioritariamente envolvendo mães alcoólatras, prostitutas e dementes e noutros casos mulheres com poucas condições sociais. Disse que este ano foram registados mais de 10 crianças abandonadas.