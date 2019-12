Grupo Zhara leva alegria a mais de duas mil crianças de 11 centros de acolhimento

A partir deste ano, a Missão Kandengue surge de mãos dadas com a Campanha Nacional Nascer Livre Para Brilhar – uma iniciativa da Organização das Primeiras-Damas Africanas Contra o VIH/SIDA (OAFLA), cujo objectivo é a promoção da consciencialização e da priorização que se deve dar à problemática da SIDA

Mais de duas mil crianças residentes em 11 centros de acolhimento espalhados por quatro províncias estão a beneficiar da Missão Kandengue, uma actividade de solidariedade realizada anualmente por colaboradores do grupo Zahara. “Esta visita anual feita pelos Colaboradores do Grupo Zahara tem como objectivo fazer uma doação extra de bens alimentares, para que a Ceia de Natal destas crianças tenha mais cor e alegria”, lê-se num documento enviado a OPAÍS.

Em Luanda, a primeira visita foi realizada às 95 meninas internadas no Centro de Acolhimento Horizonte Azul, localizado em Viana, e seguir-se-ão outras pelas instituições apadrinhadas por esse grupo empresarial, no âmbito da sua responsabilidade. O projecto Missão Kandengue tem estado a desenvolver um conjunto de actividades no Xyami Shopping Nova Vida e Xyami Shopping Kilamba direccionadas a crianças e adolescentes. “Com a compra de um Kamba, o cliente dirige- se à estrutura que existe nos Shoppings acima mencionados, com o recibo da compra e habilita- se a ganhar: bilhetes de cinema para o Festival de Cinema Infantil do Cinemax, pipocas e balões”, diz a nota.

Neste âmbito, à cantora Yola Semedo coube a missão de encerrar o ciclo de mini concertos de artistas que apoiam a Missão Kandengue, num evento que atraiu centenas de pessoas ao Xyami Shopping Nova Vida, no Sábado. Nestes concertos de artistas que apoiam a Missão Kandengue, pelo mini palco já passaram Anna Joyce e Landrick. De acordo com a nota, a Missão Kandengue é o programa de responsabilidade social do Grupo Zahara, detentora das marcas Kero, Nosso Super, Xyami e Cinemax. “Este projecto nasceu da vontade do Grupo querer ter um papel participativo e solidário em relação às comunidades onde está inserido e começou a ser desenvolvido em Julho de 2012, através do projecto Kero Kandengue, que apoia regularmente vários Centros de Acolhimento Infantil por todo o país”.

Os Centros de Acolhimento são apoiados com um valor estimado de doação do Grupo Zahara, em 2018, de 200 milhões de kwanzas, em bens alimentares: produtos frescos e produtos de grande consumo. De acordo com a nota, actualmente, e com o crescimento nas variadas áreas de negócio, o Grupo Zahara decidiu ampliar o seu projecto de responsabilidade social e lançou a Missão Kandengue, por forma a conseguir engrandecer este projecto e dar-lhe uma abrangência nacional. A forma de ajudar a Missão Kandengue é muito simples, basta comprar o Kamba por apenas 1.500 kz, sendo que metade do valor (750 kz) será doado aos Centros de Acolhimento Infantil (375 kz) e a Campanha Nascer Livre Para Brilhar (375 kz).

Sobre o Grupo Zahara

O Grupo Zahara é uma empresa privada cuja estrutura accionista é 100% angolana. Na sua origem o Grupo teve como principal objectivo a criação e desenvolvimento de uma cadeia de retalho reconhecida, o KERO. Actualmente, o Grupo Zahara contempla várias Unidade de Negócio: Zahara Distribuição, Zahara Comércio, Zahara Imobiliária, Zahara Logística, Zahara Serviços, Zahara Indústria, Zahara SGPS e NRSA, que representam marcas como: KERO, Nosso Super, Xyami, Cinemax, Protech, Polida, Kuida, MUV, GesPro e Pangolé.