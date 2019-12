PR destaca  importância dos valores da paz, da fraternidade e da solidariedade

O Presidente da República, João Lourenço reconheceu esta Segunda-feira (23) que 2019 foi um ano em que o país voltou “a enfrentar e superar situações difíceis derivadas de uma conjuntura interna e internacional de contornos críticos”.

Na sua mensagem de Ano Novo, o Chefe de Estado assegurou que as medidas que o seu governo tem estado a tomar se inserem numa perspectiva de mudança “que vai dando lentamente os seus frutos, contrariando a visão pessimista de quem ainda duvidava de que Angola vive novos tempos”.

João Lourenço considerou “fundamental” o apoio que tem recebido de sectores da sociedade , empresarial público e privado, das associações cívicas e culturais, das igrejas e da sociedade civil em geral.

“Esse apoio demonstra-nos que a via escolhida para a implementação de um novo paradigma de governação do país foi a mais correcta e responde às expectativas da grande maioria do nosso povo, que voltou a acreditar que o progresso e desenvolvimento de um país e a felicidade de seu povo assentam numa sociedade que valoriza o trabalho, a disciplina, a prestação de contas”, frisou o Chefe de Estado.

Segundo João João Lourenço, o governo continua comprometido e empenhado em apoiar os sector social, “com vista a melhor servir as populações na educação, na saúde, na energia, no saneamento básico e na água potável”.

O Presidente da República reconheceu que, apesar de ainda serem muitas as dificuldades sentidas, o país conhece progressos no campo da defesa dos direitos fundamentais do cidadão, da exigência de maior rigor na gestão dos recursos públicos, do combate ao nepotismo e à impunidade e da luta contra a corrupção.

“Temos consciência de que muitos dos avanços registados ainda não se reflectem de forma directa na vida da população, que se vê confrontada com o agravamento do preço dos produtos da cesta básica por força da especulação de alguns comerciantes desonestos e da baixa oferta de bens essenciais de produção nacional”, precisou.

O Chefe de Estado assegurou que o seu governo está a tomar medidas visando corrigir esta situação das quais se destacam o fomento e incentivo ao aumento da produção interna de bens e de serviços, do aumento das exportações e da oferta do emprego. João O Lourenço destacou que, para a sua efectivação, conta com o investimento do sector empresarial privado nacional e estrangeiro, “que tem neste domínio um papel de destaque a desempenhar”.

Por ocasão da Quadra Festiva, o Presidente João Lourenço sublinhou a necessidade de se cultivar os valores da paz, da fraternidade e da solidariedade, “num momento em que a nossa sociedade voltou a ser abalada recentemente por alguns actos de criminalidade violenta, incluindo a violência doméstica contra a mulher, a criança e os velhos e que não podemos tolerar”.

João Lourenço voltou a assegurar que as autoridades competentes vêm tomando as medidas mais adequadas no combate à criminalidade violenta, no sentido de proteger a vida e a dignidade humana, e a propriedade pública e privada.



Na sua mensagem, o estadista angolano aproveitou a oportunidade para estender uma palavra de conforto às vítimas da “seca severa” que assolou o sul do país, ao mesmo tempo que realçou e agradeceu “a todos aqueles que se juntaram à onda de solidariedade que se formou e que contribuiu para minimizar o sofrimento dos nossos concidadãos afectados”.

“Termino esta mensagem exortando a todos os angolanos e angolanas a continuarem a praticar gestos humanitários e solidários em relação àqueles que se encontrem em situações mais precárias e vulneráveis”, afirmou o Chefe de Estado .