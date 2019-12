Selecção de andebol recupera condição física no RI-20

Por:Mário Silva

Depois do descanso registado ontem, Domingo, os comandados de Nelson Catito regressam hoje, às 7:00, a sessão de treinos no ginásio do RI-20, tendo em vista o Campeonato Africano da Nações (CAN) em sénior masculino de andebol, a realizar-se em Janeiro, na Tunísia. Segundo fonte ligada a equipa técnica, a sessão desta manhã estará virada na recuperação física dos jogadores. A mesma fonte acrescenta que no período da tarde, às 16:00, na Cidadela, o combinado angolano, terceiro classificado no Africano passado, vai trabalhar os aspectos técnicos e tácticos. O grupo às ordens do antigo treinador da Marinha de Guerra trabalha desfalcado, porque aguarda esta semana a chegada dos internacionais “Amarelo” Rome Hebo (Benfica), Declerque Cibo (Qatar Sport Clube), Edvaldo Ferreira (Al Rawdah, da Arábia Saudita) e Feliciano Coveiro (ABC) todos a militarem no exterior. Angola figura no grupo B com as selecções da Nigéria, Líbia e Gabão.