Vento forte acompanhado de chuva derruba torres de alta tensão

Vento forte acompanhado de chuva destruiu, no Sábado, na Bibala, quatro torres de alta tensão que transportavam energia eléctrica do Namibe a Huíla e vice-versa.

Fonte:ANGOP

Para além de torres de alta tensão, o vento também destruiu 17 casas de construção precária e desalojou mais de quarenta pessoas. O chefe de comunicação e imagem da Empresa Nacional de Distribuição de Energia (ENDE) na província da Huíla, Wilsom Noqueno, disse que a queda destas quatro torres não afecta a distribuição de energia eléctrica à província do Namibe, apenas afectou a linha de transporte de energia de 18 MW proveniente do Namibe para a Huíla. Sublinhou que as equipas técnicas da ENDE das província da Huíla e Namibe estão já no local e os serviços de reposição das quatro torres iniciaram ontem, Domingo.

Aquele responsável frisou que a província da Huíla está garantida em termos de fornecimento de energia eléctrica proveniente da central hidroeléctrica da barragem da Matala e tem outras fontes alternativas de fornecimento de energia e as centrais térmicas da Huíla. Wilsom Noqueno disse que estão disponíveis cerca de 61 megawatts para a província da Huíla, porém, os 18 megawatts que a província do Namibe tem disponibilizado vão fazer falta para atender a demanda. O vice – governador provincial do Namibe para o sector Técnico e Infra-estruturas, José Tchindongo António, esteve no local e disse que a comissão de protecção civil foi accionada, com vista a fazer o levantamento dos prejuízos. Apenas na Segunda-feira, 23, haverá um encontro para se criar formas de apoiar a população sinistrada.