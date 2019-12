ENDE prevê melhorar fornecimento em 2020

A Empresa nacional de Distribuição de Energia (ENDE) vai, em 2020, no município do Dande, província do Bengo, concluir os projectos de electrificação das comunas do Terreiro, Kauando e do Panguila

O programa da ENDE inclui também a expansão dos serviços aos demais bairros, melhoria na arrecadação de receitas, redução das perdas comerciais, uma facturação correcta e a formação de quadros. “No próximo ano vamos melhorar a qualidade de fornecimento de electricidade nos bairros dos municípios do Ambriz e Dande, locais onde estamos instalados”, informou à Angop, o director do centro de distribuição da ENDE no Bengo, Lucas Pedro Machado. Este ano, no Dande, o centro de distribuição de energia no Bengo concluiu a electrificação do bairro Kicola, começou a electrificar o Kixikela, está a terminar a electrificação do sector 8, no Panguila, e perspectiva continuar com o trabalho no Paranhos. Ainda no Panguila, a ENDE está a melhorar a rede antiga de distribuição e a instalar contadores pré-pagos.

Pouco a pouco vamos fazendo melhorias na rede eléctrica, no sentido de expandirmos os nossos serviços e melhorarmos a qualidade de fornecimento, disse. Quanto ao processo de montagem do sistema pré-pago, garantiu que o serviço vai abranger os 23 mil clientes que a ENDE controla actualmente nos dois municípios. Este ano, a empresa de distribuição de energia no Bengo ganhou mil e 500 novos clientes no sistema pré-pago, ao fazer 900 ligações no Ambriz e 600 no bairro Kicoca, no desvio da barra. Na província, estão instalados mais de 6 mil contadores pré-pagos nas localidades do Panguila, Desvio da Barra, centralidade do Capari, bairro da Juventude, Mabubas (Dande) e no município do Ambriz. O responsável considerou o ano que termina, positivo, a contar pelo volume de trabalho realizado e pelo número de clientes ganhos.