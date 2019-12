João Melanchton acredita na permanência do 1º de Maio

Por:Mário Silva

O comentador para o futebol, João Melanchton, disse ontem a este jornal que o 1º de Maio de Benguela não vai descer de divisão, porque na província há pessoas com capital para apoiar o clube. João Melanchton acredita que a situação será resolvida nos próximos dias, apesar de os atletas se terem recusado em jogar frente ao Santa Rita de Cássia do Uíge no Domingo, no fecho da primeira volta. O comentador explicou que o representante da cidade das Acácias Rubras tem apenas uma falta de comparência, mas a segunda ainda não foi confirmada. “Ainda que se aplique, não dá o direito a despromoção.

Pelo que sei, só a terceira falta de comparência é que resulta na descida de divisão”, esclareceu. João Melanchton lembrou que o 1º de Maio, fundado em 1980, é uma marca da província, pois, quando joga atrai turistas o que é bom para a economia local e nacional. Por este motivo, o comentador pede aos amantes do desporto rei para analisarem bem antes de tomar qualquer decisão. No Girabola Zap, o 1º de Maio ocupa o último lugar com oito pontos, posição nada habitual ao clube proletário. O clube da cidade das Acácias Rubras já travou os grandes do futebol angolano, pois naquela formação passaram nomes como Vicy, Sarmento e outros. Este jornal tentou contactar a direcção do 1º de Maio de Benguela, mas sem sucesso.