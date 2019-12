MCS cria Centro de Pesquisa da Comunicação Social

O Ministério da Comunicação Social (MCS) prevê criar, dentro de 15 meses, um Centro de Pesquisa da Comunicação Social, para realizar estudos sobre fenómenos relacionados com o sector no país

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, em Luanda, pelo ministro da Comunicação Social, Nuno Albino “Carnaval”, quando discursava na cerimónia de cumprimentos de fim de ano aos responsáveis dos órgãos tutelados pelo MCS. Fez saber que o projecto prevê formar técnicos, em dois países não especificados, para darem resposta às necessidades do funcionamento do centro, que poderá contribuir para gestão e melhoria da qualidade da comunicação social em Angola.

Precisou que o Centro de Pesquisa da Comunicação Social estará sob condução do Centro de Pesquisa da Comunicação Social Referiu, por outro lado, que uma das principais aposta do sector para os próximos tempos será a implementação de um amplo programa de formação de curta, média e longa duração dos quadros do sector. As formações, ressaltou, vão abranger os profissionais de rádio, televisão e imprensa, de modo a se elevar a qualidade dos conteúdos dos órgãos de comunicação social no país. Informou o MCS está a trabalhar para que os protocolos assumidos por Angola no domino da comunicação social, com mais de seis países, possam ser concretizados, principalmente com a China, Reino Unido e Espanha.

A reestruturação e modernização dos órgãos de comunicação social públicos, assim como a melhoria das condições sociais e de trabalhos dos jornalistas, em particular, é outra das prioridades do MCS, para os próximos tempos. Reconheceu a necessidade de se conferir maior dignidade aos órgãos de comunicação públicos, no sentido de estarem no topo e liderarem os mais variados segmentos informativos como televisão, imprensa, rádio e principalmente a mídia digital. O governante abordou ainda a questão da reforma institucional e do ajustamento do pacote legislativo da Comunicação Social, no sentido de adequá-lo ao novo contexto e as dinâmicas políticas e sociais em curso no país. Nuno Albino fez avaliação positiva do trabalho desenvolvido pelo MCS e das direcções dos órgãos tituladas pelo sector.