O editorial:O Ovo do natal

Estranhamente, depois de anos a dizer-se que Angola tem produção suficiente de ovos e que até já produz um pequeno excedente que pode ser exportado para países vizinhos, eis que este Dezembro vem provar exactamente o contrário: há escassez de ovos no mercado. Que o digam as famílias, hoje, véspera de Natal. O mais normal, para que a porta à importação continue fechada, será ouvirmos, nos próximos dias, de produtores, a reafirmação dos níveis excelentes de produção, etc.. Mas, então, o que leva à escassez e à subida dos preços? Apenas a ganância? Não haveria erro pior. Se assim for, fica uma vez mais demonstrada a incapacidade intelecto do nosso empresariado. Esta é uma boa altura para agarrar o mercado e dominá-lo. Mas a irracionalidade e a ganância.