Sonangol e Total avançam para venda de derivados

O acordo para o desenvolvimento conjunto para distribuição e comercialização de derivados de combustíveis, entre a Sonangol e a Total E&P Angola já está finalizado, um processo que teve início, em Dezembro de 2018

Fonte:ANGOP

referido desenvolvimento se traduzirá, numa primeira fase, na distribuição de carburantes e na venda de lubrificantes a empresas e particulares, através de uma rede de postos de abastecimento com a marca “TOTAL”, sendo que o primeiro foi inaugurado em Luanda em Dezembro de 2018, segundo uma nota a citada pela ANGOP nesta Segunda- feira. Nesta nova etapa, segue-se a recepção da aprovação, exigida pelas autoridades de concorrência, para a incorporação da empresa de capital misto Total Marketing & Services Angola SA, detida em participações iguais pelos grupos Sonangol e Total. Através desta empresa mista, os parceiros de longa data em actividades upstream (a Total e a Sonangol) vão desenvolver, conjuntamente, actividades de distribuição em Angola, o quarto mercado mais importante da África Subsahariana.

A Sonangol disponibiliza à empresa mista 45 postos de abastecimento existentes, situados em áreas urbanas ao longo das estradas principais em 10 províncias costeiras e do centro do país. Enquanto isso, a Total vai contribui com os recursos financeiros necessários para que se atinjam os objectivos dos parceiros, entre os quais, duplicar o número de postos de abastecimento num período de cinco anos e desenvolver as actividades viradas para o negócio e a venda de lubrificantes. Além disso, tendo em conta a sua experiência em matéria de distribuição, de venda e de cultura do cliente, a Total prevê contribuir ainda para o desenvolvimento de uma rede de postos de abastecimento com os padrões internacionais mais elevados, além de proporcionar aos clientes nacionais uma gama de produtos e serviços de qualidade. “Sentimo-nos felizes e orgulhosos por testemunhar a concretização deste acordo hoje.

O desenvolvimento das actividades de distribuição em Angola, país chave para a Total, ao lado da Sonangol, nosso parceiro histórico, augura as melhores perspectivas para esta nova empresa”, sublinhou Momar Nguer, presidente do ramo Marketing e Serviços e membro do Comité Executivo da Total. Acrescentou que este acordo vem reforçar a rede e vai permitir propor aos clientes angolanos a oferta de produtos e serviços, e igualmente, encontrar outras oportunidades de desenvolvimento e de sinergias no país. A Total Marketing & Serviços desenvolve e distribui produtos derivados do petróleo e acções que possam estar associados aos mesmos. Com 31 mil colaboradores presentes em 109 países, e ofertas de produtos e serviços comercializadas em 150 países, a Total Marketing & Services acolhe mais de oito milhões de clientes todos os dias na sua rede de mais de 14 mil postos de abastecimento em 62 países.

O quarto distribuidor mundial de lubrificantes e 1º distribuidor de produtos derivados do petróleo em África, o ramo comercial da Total baseia a sua actividade em 50 sites de produção em diferentes países do mundo onde são produzidos lubrificantes, betumes, aditivos, combustíveis e fluidos especiais. Referir que, a Total E&P Angola, está presente no país desde 1953, onde o Grupo emprega cerca de 1.500 colaboradores, representados nos quatro ramos de negócios, como exploração/produção, gás, energias renováveis, marketing e serviços, comércio e expedição. Em 2018, a quota parte da produção do Grupo foi de cerca de 211. mil barris de petróleo dia nos blocos operados 17 e 32 e detém participações em activos operados por terceiros 0, 14, 14K e Angola LNG. A Total é a primeira operadora de petróleo do país, com cerca de 45% da produção do ouro negro.

A Total opera o bloco 17/06, localizado na bacia do Baixo Congo, o Bloco 16 com a descoberta de Chissonga – em fase de desenvolvimento – o bloco 48 em fase de exploração localizado no offshore ultra profundo. No sector de gás, a Total detém uma participação de 13,6% na fábrica Angola LNG, cuja produção de 5,2 milhões de toneladas por ano, é fornecida pelo gás associado à produção dos campos de petróleo offshore do país. Além disso, a Total entrou recentemente para o New Gás Consortium para desenvolver recursos de gás natural angolano. O grupo, Total, é um dos principais actores do sector de energia, produzindo e comercializando combustíveis, gás natural e electricidade de baixo carbono. Os 100 mil funcionários estão comprometidos com uma energia melhor,segura, acessível e mais limpa. Presente em mais de 130 países, o grupo quer se tornar num dos principais responsáveis pela energia.