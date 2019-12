TRX Music celebra “virada” antecipada com grande show

Além dos anfitriões, o concerto reuniu vários cantores angolanos, dentre os quais Anselmo Ralph, Landrick, Johnny Berry, Nery Borges, bem como os grupos Kalibrados, Army Squad, Santiegos, Pirline, ao som do DJ O’Mix

Por:Adjelson Coimbra

O grupo de rappers da Nova Escola TRX Music encerrou o ano de 2019 com grande show que reuniu fãs e amigos, decorrido no Palmeiras Club, em Luanda, neste Domingo, 22. Para maior organização, o evento foi distribuído em quatro momentos, onde os anfitriões cediam o palco aos diversos convidados. No primeiro momento, que começou às 17 horas, DJ O’Mix “aquecia” o fim da tarde daquele dia com “hits” bem conhecidos na praça angolana, além de dar “cheirinho” a algumas músicas dos protagonistas do evento, o que atiçava o ouvido dos fãs. Aos amantes de rompimento, o destacado gladiador da arena de combate da RRPL (Reis do Rompimento Primeira Liga), Kanga- G, mais conhecido por “O Canalha” entreteve com uma sessão de Freestyle.

Depois disso, seguiram-se os grupos M4L, Twenty 20, bem como os músicos, todos da nova geração, AB Ross, Lebasi e Nery Borges, que encantava com as promessas a “Ana Lúcia”.

II Momento

Conquanto, o segundo momento foi dedicado a TRX Music, que embora “Diabo” se fizesse inocente, mostraramno que “Deus Sabe”, eufóricos, alegres e “Bem Longe” dos dilemas da vida. Os músicos, acolhedores, convidavam a plateia a entoar “Sentada Familiar”, em “Todo Canto” do Palmeiras Club, como “Kandengues Atrevidos”, “100 Stress” algum. Do beef que tinham com o grupo Mobbers, seus maiores oponentes, lembraram com “Desculpa”, de modo “Temperamental”, como verdadeiros “Vilões”. “Entrar na Mente” dos fãs é o que eles sempre quiseram, mesmo “Antes & Depois.

O futuro do rap na mão da TRX está bem entregue”

O terceiro momento do show contou com a participação dos Kalibrados da “Drena”, a Pirline que “Ninguém Aguenta”, Landrick do “Cuyuyu”, Johnny Berry que mostrava a sua destreza em dançar, Paulelson do “Vambazar”, além da Army Squad. Na ocasião, Man Killa, felicitou a TRX pelas metas que tem alcançado e disse que o futuro do rap angolano nas mãos deste grupo está bem entregue. Por seu turno, no quarto momento e para encerrar, “Minha Xuxu” juntou Anselmo Ralph e a TRX no mesmo palco.

Most Wanted lança “álbum-surpresa” este ano

Por sua vez, o membro da TRX Music Kelson Most Wanted avançou que para esse ano, embora se esteja a escassos dias de terminar, tem previsto o lançamento do seu primeiro álbum, sem dia determinado. Assim, fez saber que em 2020 todos os membros da TRX Music vão lançar um EP a solo.

Importa frisar que a TRX Music existe há cerca de 10 anos. Está a tornar-se tradicional realizar shows na quadra festiva. E neste ano, segundo Most Wanted, que faz um balanço positivo de 2019, este é o sexto concerto que se realiza. “Estamos muito orgulhosos e muito felizes pelo nosso trabalho e só temos de agradecer a todas as pessoas que apoiaram directa e indirectamente no sucesso da TRX Music”, agradeceu. Para si, de todos os da TRX Music este é excepcional pelo facto de decorrer num local completamente diferente. “Nós arriscámos e graças a Deus deu certo”, rematou. Integram o grupo Rui Malbreezy, Edson dos Anjos, Addy Buxexa, Kiamo, Most Wanted, Nilton CM, Dizzy Lemos, Emana Cheezy, LFS, Gilson Gilete e tem publicado o álbum de originais “Melhor união” lançado em Dezembro de 2018.