1º de Agosto prepara jogo com o TP Mazembe

O 1º de Agosto prossegue amanhã a preparação, visando o jogo da terceira jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos com o TP Mazembe do Congo Democrático, no dia 27, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, às 17:00. No Estádio França Ndalu, no Cassequel, os militares trabalham para contrapor o adversário. Aliás, é ponto assente que o “gigante” do futebol congolês tem muitos adeptos em Luanda e arredores. Por isso, não será uma partida fácil para os militares que tiveram um início de época diferente dos anos anteriores. No primeiro turno do Girabola, o campeão Nacional ficou na segunda posição, mas a um ponto do se rival de longa data, o Petro de Luanda, líder com 38 pontos. O técnico adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, adiantou que estão a trabalhar para fazer um bom resultado em casa. Mas, admitiu também que não será uma partida fácil, porque o TP Mazembe é uma equipa com créditos firmados no futebol africano. Correcções tácticas e outros modelos de ensaio vão dominar o treino desta manhã no Estádio França Ndalu. Na primeira jornada, o representante angolano empatou a uma bola com o Zesco United da Zâmbia, ao passo que na segunda perdeu no Egipto com o Zamalek por duas bolas a zero.