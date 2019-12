‘Bunker do apocalipse’ guarda em segurança sementes do mundo inteiro

A ilha de Spitsbergen, localizada a aproximadamente 1.300 quilómetros do Pólo Norte, no arquipélago de Svalbard, abriga uma construção única com um robusto sistema de segurança

O governo norueguês construiu o “cofre do Juízo Final”, originalmente proposto pelo cientista norte- americano Cary Fowler. Ele deve servir como uma moderna “Arca de Noé” em caso de um evento que coloque a civilização humana em perigo, conforme relatado num documentário australiano. O “bunker” de Spitsbergen, que abriga uma extensa variedade de sementes fornecidas por bancos de genes do mundo inteiro, assegura a protecção das amostras numa eventual crise regional ou global. “Na imensidão congelada ártica da ilha norueguesa de Svalbard, não longe do Pólo Norte, há algo que parece tão estranho quanto uma pirâmide na Lua”, comenta Charles Wooley, apresentador do documentário.

“A sua torre de dez metros emergindo do solo se inclina para trás como um obelisco caído”, afirma. Ali são cuidadosamente armazenadas sementes congeladas, “90% das sementes do mundo”, servindo como uma “potencial apólice de seguro contra potenciais calamidades de guerra, terrorismo, fogo ou inundação”. Este é o cofre para o Juízo Final. Ele se encontra na remota ilha norueguesa de Spitsbergen. Este cofre oferece uma garantia contra uma perda de sementes numa catastrófica crise global. O doutor Fowler levou uma equipa de filmagem para dentro da construção, erguida numa montanha de arenito, passando por vários níveis de segurança antes de explicar a escolha do local para o projeto: “A construção contém muita história, história biológica, em torno de 130 metros abaixo da superfície, mas não foi uma voz dos céus que me influenciou, somente uma longa frustração por ver boa parte da diversidade de plantas ser extinta”, lamenta o doutor. Fortemente vigiada, a instalação é administrada pelo Centro Nórdico de Pesquisa Genética.